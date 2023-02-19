Скільки чоловіків з однієї родини можуть мобілізувати: роз'яснення юриста

В одній родині теоретично можуть мобілізувати всіх чоловіків віком від 18 до 60 років. Законодавство не містить уточнень щодо заборони призову конкретної кількості людей з однієї родини. У випадку мобілізації до війська заборонено забирати близьких родичів людини, яка загинула на фронті чи вважається зниклою безвісти