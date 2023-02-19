Українські військові знищили російську РСЗВ "Торнадо" (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Бійці Сухопутних військ показали на відео процес знищення озброєння та боєприпасів російських окупантів.
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
Зокрема, на відео видно, як українські захисники з 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола "мінуснули" російську реактивну систему залпового вогню "Торнадо-Г" та БМП-3.
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