Тимчасовий захист у Нідерландах: як подовжити (інструкція) [ Редагувати ]
Влада Нідерландів подовжила дію директиви про тимчасовий захист до 4 березня 2024 року, щоб українці могли легально перебувати в країні понад рік. Про це повідомляє visitukraine.today.
Для того, щоб подовжити тимчасовий захист у Нідерландах, українцям потрібно зробити лише одне - підтвердити місце проживання. Більше жодних дій не варто робити, оскільки IND (Служба імміграції та натуралізації) автоматично перевірить адресу. Згодом IND надішле лист на адресу, зареєстровану в BRP (персональна база даних). Тому дуже важливо перевірити, чи правильно зареєстрована адреса.
Увага! Всі українці, на яких поширюється Директива про тимчасовий захист, отримають лист від IND до 25 лютого 2023 року. Зразок листа, який має надійти, можна подивитися англійською або українською мовами. Якщо до цієї дати лист від IND не надійшов, потрібно зателефонувати у цю службу. Записуватися на прийом не потрібно, питання вирішується у телефонному режимі.
Служба IND нагадує, на кого поширюється дія Директиви про тимчасовий захист у Нідерландах - потрібно зайти на цю сторінку, де акумулюється вся інформація про громадян, які можуть отримати тимчасовий захист у Нідерландах.
IND додає, що цього року відбулися зміни, і біженці з України, які не мають українського громадянства, з 4 березня 2023 року не зможуть отримати тимчасовий захист.
Якщо ви належите до цієї категорії та отримали довідку за місцем проживання, проігноруйте його - IND надіслав лист помилково.
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