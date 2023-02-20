Байден анонсував передачу Україні 700 танків та тисячі бронемашин [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден анонсував передачу Україні 700 танків та тисячі бронемашин. Таку заяву він зробив на пресконференції у Києві з Володимиром Зеленським.
Разом ми зібрали [для України] 700 танків і тисячі бронемашин, тисячу артилерійських систем та понад два мійльони артилерійських боєприпасів, понад 50 ракетних систем, засоби ППО.
За словами американського лідера, коаліція країн-партнерів об'єднує понад 50 держав від Атлантичного до Тихого океану.
За даними Reuters, Байден і Зеленський обговорили постачання далекобійної зброї. Зеленський підтвердив, що обговорював з Байденом постачання далекобійних ракет.
Ми також говорили про далекобійну зброю і про ту зброю, яка ще може бути поставлена в Україну, хоча раніше не постачалася.
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