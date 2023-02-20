Президент США Джо Байден, який прибув до Києва з неоголошеним візитом, де зустрівся з українським колегою Володимиром Зеленським, анонсував новий пакет військової допомоги Україні та виділення "мільярдів" бюджетної підтримки.

На пресконференції у Києві (трансляцію вела Euronews), глава Білого дому сказав:

Україні будуть виділені мільярди у вигляді бюджетної допомоги.

Байден ще раз підтвердив намір Вашингтона підтримувати Київ стільки, скільки потрібно, шоб відбити російську агресію.

Коли Путін розпочав своє вторгнення майже рік тому, він думав, що Україна слабка, а Захід поділений. Він думав, що зможе нас пережити. Але він помилявся. Сьогодні у Києві я зустрічаюся із президентом Зеленським та його командою для розширеного обговорення нашої підтримки України.

Я оголошу про чергове постачання критично важливого обладнання, у тому числі артилерійських боєприпасів, протитанкових систем та радарів спостереження за повітряним простором, щоб допомогти захистити український народ від повітряних бомбардувань. І я поділюся, що пізніше цього тижня ми оголосимо про додаткові санкції проти еліти та компаній, які намагаються ухилитися від російської військової машини або задіяти її. За останній рік Сполучені Штати створили коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану, щоб допомогти захистити Україну за допомогою безпрецедентної військової, економічної та гуманітарної підтримки, і ця підтримка триватиме.

США також виділять Україні пакет військової допомоги на суму $500 млн. Він, зокрема, включить системи залпового вогню HIMARS. Як передає Reuters, президенти під час зустрічі обговорювали постачання далекобійної зброї. Очікувалося, що 20 лютого розпочнеться візит Джо Байдена до Польщі.