Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом США Джо Байденом постачання Збройним силам України далекобійних озброєнь. Про це повідомляє Reuters.

Якої саме "далекобійної зброї" не уточнюється. Раніше Джо Байден оголосив, що США надасть Києву новий пакет військової допомоги на $500 млн, до якого, зокрема, увійдуть системи залпового вогню HIMARS. Офіційно про нову фінансову підтримку оголосять завтра, 21 лютого.

Заява Байдена щодо зброї для України розміщена на сайті Білого дому.

Я оголошу про чергове постачання критично важливого обладнання, у тому числі артилерійських боєприпасів, протитанкових систем та радарів спостереження за повітряним простором, щоб допомогти захистити український народ від повітряних бомбардувань. І я поділюся, що пізніше цього тижня ми (США - ред.) оголосимо про додаткові санкції проти еліти та компаній, які намагаються ухилитися від російської військової машини або задіяти її.