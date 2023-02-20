Візит, який наближає перемогу! Без анонсів та під грифом "таємно". У Київ сьогодні зненацька прибув президент США Джо Байден. І це без перебільшень - історична подія. Не лише тому, що це перший візит американського лідера з початку війни і взагалі за останні 15 років. А й тому, що американський президент вперше приїхав у країну, що воює. І це чіткий сигнал - як для наших партнерів, аби вони надалі підтримували Україну, так і для росії.

То ж чим приїхав Байден? Чи впевнений він у перемозі України? Та чи налякала американців повітряна тривога - всі деталі короткого, але важливого візиту - знає Анна Каменєва.

Анна Каменєва, кореспондентка:

Найнеочікуваніший, без анонсів і найбільш секретний. Про візит президента Сполучених Штатів Джо Байдена до Києва знала обмежена кількість осіб - менше 10 людей. Навіть нам, журналістам, до останнього не повідомляли, хто ж саме прибув до Маріїнського палацу. Зауважу, зливу інформації не було.

Від світанку - вулиці столиці вже були під наглядом десятків поліцейських. Пізніше і дороги перекрили, тож затори були чималі. Історичний візит президента США, перший не лише з початку повномасштабної війни, а й за останні 15 років, готували за кілька днів. І дату обрав саме Байден.

Сергій Никифоров, прессекретар Президента України:

Президент України багато разів запрошував президента США до України в будь-який час. Президент Джо Байден відповідно вирішив, що найкращий час саме зараз, напередодні річниці кілька днів тому ми отримали сигнал, що це запрошення прийнято і почалася підготовка.

Як саме готували візит, маршрут, деталі та нюанси - так і залишилося таємницею. Навіть міністр оборони запевняє: цей візит - сюрприз для багатьох.

Олексій Резніков, міністр оборони України:

Я знав що є візит в Польщу я був переконаний, що відбудеться зустріч нашого президента і ми мали надію, що будемо в делегації. Я пакував чемодан в Польщу, я вам скажу так.

Та от історична мить - президент США прибув до Маріїнського палацу.

Доброго ранку, містере президенте! - Доброго ранку. - Ласкаво просимо.

Це сьомий візит Джо Байдена до України. Раніше він був тут, як віцепрезидент. І от вперше - як голова держави. І переконує, Київ - полонив частину його серця.

Зустріч тет-а-тет, яка мала б тривати пів години, значно затягнулась. Воно і зрозуміло, напередодні річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну - лідерам є про що поговорити, зокрема і про військову і фінансову допомогу.

Майже дві години переговорів, і лідери України та США виходять до преси. Джо Байден згадує ніч, коли почалася війна, коли мало хто вірив, що Україна вистоїть. Тепер - жодних сумнівів.

Джо Байден, президент США:

Вражає те, як всі стають на допомогу, жінки і навіть малі діти. Це найбільша сухопутна війна в Європі за три чверті століття і ви перемагаєте. Не зважаючи на інші думки й прогнози, ви перемагаєте, ви продовжуєте це робити. Ви, і всі українці нагадуєте світу кожного дня, що ж означає мужність та хоробрість, що свобода не має ціни, вона безцінна, за неї варто боротися стільки, скільки потрібно. І саме стільки ми будемо залишатися з вами.

Володимир Зеленський, президент України:

Це була розмова, яка дійсно наближає нашу спільну перемогу в цій війні. Ми можемо і маємо зробити так, щоб саме цей рік, 23, став роком перемоги. І я хочу підкреслити - ця неспровокована і злочинна війна проти України, всієї Європи і всього демократичного світу, має закінчитися очищенням всієї української землі від окупації росії та твердими гарантіями довготривалої безпеки як нашої держави, так усієї Європи і всього світу.

путін зробив помилку, і продовжує їх робити далі, вважає американський лідер.

Джо Байден, президент США:

Ми знаємо, що попереду важкі дні, тижні та роки. Мета путіна - стерти Україну з карти. Путін думав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він думав, що зможе пережити нас. Я не думаю, що він і тепер так думає. Він просто явно помилявся. Рік потому докази цього тут, у цій кімнаті. Ми стоїмо тут разом. Рік потому Київ стоїть. І Україна стоїть. Демократія стоїть. Американці стоять з вами. і світ стоїть із вами.

Світ, який вже надав і продовжує надавати Україні техніку - це і 700 танків, і понад тисячу бронемашин, стільки ж артилерійських систем і два мільйони снарядів до них. США вже підготували новий пакет допомоги - на пів мільярда доларів.

Джо Байден, президент США:

Там будуть додаткові боєприпаси для Himars, Джавеліни, додаткові системи, які дадуть можливість захистити український народ від бомбардувань. Пізніше на цьому тижні ми оголосимо про нові санкції, які не дозволять обійти санкційні механізми.

І ця допомога - для України вкрай важлива.

Володимир Зеленський, президент України:

Саме зараз такий вагомий пакет є однозначним сигналом, що у російських спроб реваншу - не буде шансів. І ми разом захистимо наші міста, наших людей від терору росії і потужно зміцнимо імпульс до нашої перемоги. Результати цих візитів безумовно будуть відчутними на полі бою, у посиленні наших воїнів, і у звільненні наших територій. Рішення Сполучених Штатів щодо Абрамсів для України - вже заклало таку основу для танкової коаліції. І історично важливим є наш прогрес в питаннях щодо протиповітряної оборони. І це "патріоти" для захисту наших міст. Це дійсно фундаментальне посилення. Проговорили питання ми також далекобійної зброї та зброї, яка ще може постачатись в Україну і до цього її не було.

Чи говорили на зустрічі про винищувачі для України - лідери не уточнили. Утім в кулуарах міністр оборони запевнив - це питання - фактично вирішене.

Олексій Резніков, міністр оборони України:

Спочатку була "танкова ініціатива", яка народилася у певних головах, і її відпрацьовували, потім настала "танкова коаліція". Те ж саме, повірте мені, з літаками. Ініціатива вже існує. Залишилося "оздобити" цю "літакову коаліцію". Питання платформи авіаційної як літак - ще трошечки політичне, але по великому рахунку, я це точно знаю, відчуваю, рахуйте, що воно вже вирішене. Просто питання вибору, яка сама краща платформа буде основною базою.

Росія має понести відповідальність за агресію та відшкодувати збитки. Про це також говорили на зустрічі.

Руслан Стефанчук, голова Верховної ради України:

Для нас дуже важливо йти крок за кроком: і спеціальний трибунал, і Міжнародний кримінальний суд, і рішення Генеральної асамблеї ООН. Ми будемо їх бити на кожному міжнародному майданчику. Ми хочемо досягти того, щоб вони були ізольовані в усьому світі.

Після прес підходу лідери країн поїхали на Михайлівську площу і відвідали собор. Та не була б росія собою, якби не відреагувала б на візит Байдена до Києва - у своєму стилі агресора.

Та попри тривогу - Байден і Зеленський продовжили спокійно йти площею. Після чого поклали квіти до Стіни пам'яті загиблих за Україну і вшанували їх хвилиною мовчання.