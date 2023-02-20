Окупанти проводять примусову паспортизацію на окупованих територіях Херсонщини [ Редагувати ]
На тимчасово захоплених територіях Херсонської області окупаційна влада проводить примусову паспортизацію населення. Про це повідомляє Генштаб.
Ворог продовжує примусову російську паспортизацію громадян України на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області. Зокрема, російська окупаційна так звана влада у Скадовську та Каланчаку, погрожуючи конфіскацією особистого майна, змушує прискорити процес отримання російських паспортів та переоформлення бізнесу рухомого і нерухомого майна за російським законодавством.
У разі відсутності російського паспорта, окупанти погрожують пенсіонерам залишити їх без пенсійних виплат.
На тлі цього у місцевих громадян виникла соціальна напруга та побоювання щодо втрати власного майна та бізнесу.
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