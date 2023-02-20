Він бачив горе та біль у всіх його проявах. Поховання мирних мешканців у дворах житлових будинків, зруйновану інфраструктуру, підірвані мости та заміновану територію... А ще брав участь в ексгумації одного із найбільших масових поховань людей в Ізюмі.

Наш наступний матеріал про криміналіста з Вінниччини, який з осені перебував на деокупованій частині Харківщини. Задля фіксації воєнних злочинів російських загарбників.

Я очікував, що побачу й смерть і руйнування… але не очікував, що у таких великих масштабах…

Це криміналіст Богдан Обухівський. Далі його історія роботи у звільненому Ізюмі.

Це дуже багато людського горя…

Богдан вирушив на Харківщину. Вінницький правоохоронець, за років роботи - він бачив багато. І йому здавалося, що він, професіонал, навчився керувати емоціями. Але... лише здавалося.

Богдан Обуховський, криміналіст Гайсинського РУ ГУ НПУ у Вінницькій обл.:

Найемоційніших - два моменти. Це в Ізюмі, як розкопували масові захоронення - могила, в якій останки декількох людей, в тому числі троє дітей. Двоє дорослих, чоловік і жінка. Розумієш, що це можливо, була сім'я… а залишились лиш кінцівки. А інший момент - це як проізжали через населений пункт і діти вибігали, одяг поганий, вони голодні були. Вони раді були усьому, що ми їм давали.

Ось - ізюмський ліс. Одні із найбільш трагічних кадрів цієї війни. Масове поховання українців. На майже півтисячі могил...

Богдан Обуховський, криміналіст Гайсинського РУ ГУ НПУ у Вінницькій обл.:

І на цих захороненнях писали номерки… а деколи записували, де їх просто виявили… припустимо - там було - труп невідомого чоловіка, на автодорозі такій то. Біля згореної машини.

Усі останки треба було дослідити, щоб з'ясувати причину смерті. Дехто мав травми від осколків. Зрозуміло, що ці люди потрапили під обстріл. Декого - розстріляли. А декого...

Богдан Обуховський, криміналіст Гайсинського РУ ГУ НПУ у Вінницькій обл.:

Катували. Тобто пошкодження органів, порізи. В основному це було мирне населення. І виходячи з травм, які їм нанесли - то насильницька смерть була.

Богдан, день за днем, з кожною знайденою могилою, розслідував злочини росіян. Перед ним поставали історії. Історії безневинно замордованих людей. Спершу - безіменних... Та з кожним знайденим доказом, картина ставала чіткішою. От - могила біля однієї з баз відпочинку в лісі.

Богдан Обуховський, криміналіст Гайсинського РУ ГУ НПУ у Вінницькій обл.:

В цій ямі знайшли два трупи. Скованих кайданками. В цивільному одязі ці люди знаходилися. Було видно, що над ними знущалися..видно ознаки тортур. В тій ямі з піску зроблені заглиблення, як полички, тобто люди пробули там довго… і на стінах написи видряпані. Прізвища написані й імена…. Тобто люди хотіли про себе залишити пам'ять.

Загиблими виявилися двоє колишніх атовців.

Богдан Обуховський, криміналіст Гайсинського РУ ГУ НПУ у Вінницькій обл.:

Забрали їх, як розказували місцеві, катували й відпускали, потім знов забирали й катували. І в кінцевому результаті, вони ж вже певно знали й розуміли, що їх виженуть з цієї території - то забрали їх і вже розстріляли.

Богдан працював у команді із двома вінницькими колегами. Каже: криміналісти - інколи падали з ніг від знесилення та спустошення. Та ідентифікувати всіх загиблих - не вдалося. Деяким тілам необхідна ДНК-експертиза.

Богдан Обуховський, криміналіст Гайсинського РУ ГУ НПУ у Вінницькій обл.:

Ми фіксували увесь час. Якщо знаходили якісь речі. Ланцюжок, годинник, в деяких були записки… В одязі. Але по цьому повністю ідентифікувати людину не можливо. Тому в подальшому судово-медичні експерти відбирали ДНК зразки. На сьогоднішній день я знаю, що більшість людей вже ідентифіковано, але всіх - це не можливо. Дуже багато випадків, де є лиш кінцівки, лиш частини тіла…

Нині Богдан повернувся на роботу - до відділу поліції у вінницькому містечку Гайсин. Він - і далі розслідує злочини. Але каже: побачене на деокупованих територіях - це геть інше. Це - спланований геноцид українців.