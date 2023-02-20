Ми всі повинні розуміти, що ця війна йде не лише на лінії розмежування

Безсилість росії перед санкціями, невдачі на полі бою - усе це призводить до інформаційного терору. Кремль закидає український інфопростір абсурдними фейками, аби підірвати наш бойовий дух та посіяти панічні настрої у суспільстві.

Що таке ІПСО? І як розпізнати дезінформацію, аби не підігравати на руку ворогові? Карина Вакарєва розкаже.

Фейки, маніпуляції, пропаганда та ботоферми - все це складники інформаційно-психологічних операцій, які веде росія проти українців. Їх мета - навіяти думку, що легше здатися, ніж воювати. Уявіть, що ви підписалися на телеграм-канал із багатотисячною аудиторією. І на початку повномасштабного вторгнення там з'являється ось такий "огляд" новин:

- росія чекає на капітуляцію України;

- нардепи та силовики масово тікають за кордон;

- у Києві працює 500 ворожих диверсійних груп;

- Польща не приймає українських біженців;

- ЗСУ масово здаються у полон.

Що ви відчули? Страх, зневіру? А може - тривогу?

Зеленський виїхав з Києва; Де ви були 8 років? Буча - інсценування; Європа замерзне; наступ на Миколаїв ось-ось почнеться...

І коли щоразу ви наштовхуєтесь на подібні новини в анонімних каналах або у будинкових чатах - напруга підсилюється. З'являються думки: "а може це - правда?" Якщо ви так подумали - вітаю, ви стали жертвою інформаційно-психологічної операції. На 12-ий місяць повномасштабної війни всі вивчили нову абревіатуру - ІПСО. Проте, не всі розуміють, що ж воно таке.

Максим Джигун, політолог:

ІПСО розшифровується як інформаційно-психологічна спеціальна операція. Це таке свідоме, сплановане поширення інформації зацікавленими особами на конкретну аудиторію з метою впливу, як на її емоції, так і психологічний стан, почуття, критичне мислення.

Типовим прикладом російського ІПСО є діпфейк-відео, в якому нібито Володимир Зеленський пропонує скласти зброю та здатися. До голови президента приліпили чуже тіло і навіть не спромоглися нормально їх поєднати, не кажучи вже про відсутність міміки. СБУ попереджало, що росіяни можуть спробувати поширити це відео та закликали не вірити брехні. Але дивлячись на цей діпфейк, можу запевнити, спецслужбам не варто було хвилюватися. А пам'ятаєте, як місяць тому в соцмережах у панічній манері попереджали про масову роздачу повісток?

1. Доброго дня, на виході до метро "виноградар" видавали сьогодні.

2. Добридень, біля метро "чайка", правий вхід. Ловлять.

3. Станція метро "троєщина", троє військових чатують при вході.

І все б нічого, якби ті, хто поширював цю інформацію, не припустились географічних помилок. За їх словами, повістки нібито роздавали на уявних поки що станціях метро "троєщина", "виноградар"та "чайка".

Максим Джигун, політолог:

Це радше є прикладом інформаційних операцій проти України, які спрямовані на те, аби деморалізувати людей, аби сіяти паніку, аби створювати недовіру до української влади, аби розхитувати внутрішньополітичну ситуацію в нашій країні і не дозволяти нам чинити ефективний, якісний опір.

Утім, не кожне ІПСО спрямоване на українців. Порцію брехні та абсурду росіяни приберегли для світової спільноти. Влітку окупанти ширили наративи, нібито Україна постачає західну зброю на чорний ринок, аби підірвати довіру наших союзників. А коли на вулиці похолоднішало - навіть ролик відзняли, де перевдягнутий - росіянин з акцентом, буцімто українець, продає "джавелін".

І якщо наше командування не хоче нам допомагати, якщо воно залишає нас голими взимку, ми будемо робити все Сами. Ми підемо до Ринків Сбиту. А думаєте буде далі? Далі ми Продадим всі ці комплекси і Всеодне отримаємо те, що ви повинні були нам дати.

росія робить усе можливе, щоб українці на війну дивилися її очима. Атаки на українські телевежі, відключення телебачення та радіо на окупованих територіях - сплановані ворогом заходи. Тим часом співробітники російських спецслужб масово виготовляють фейкові ролики про звірства ЗСУ. Типовий приклад - нібито наші військові розстрілюють росіян, що здалися в полон.

Ага, с*ка, га*дони йо*ані. Повсиралися!?

Зверніть увагу, після пострілу в плече у так званого бранця навіть крові немає… Просувають російські фейки й за кордоном. Кілька тижнів тому мережею почала ширитися інформація про колосальні втрати ЗСУ. Локомотивом наративу став американський полковник Дуглас Макгрегор, який озвучив цифру у 257 тисяч осіб. Макгрегор, який у 14-му підтримав окупацію Криму росією. Крім Дугласа дані про "колосальні втрати ЗСУ" видало турецьке ЗМІ Хурседа. Мовляв, убитих українців 157 тисяч, а росіян... 18! Дивно тільки, чому ерефія з такими незначними втратами тікала з Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Миколаївщини та частини Херсонської областей? А ще оголосила мобілізацію на 300 тисяч. І так, всього за добу одразу два джерела видали дані з різницею у 100 тисяч. Таке враження, що хтось, під час передачі методички, помилився. Тож масштабна ІПСО вилилася в масштабну ганьбу. Та й репутація у Хурседи теж сумнівна - турецьке видання має відверту антизахідну позицію та підтримує росію.

Максим Джигун, політолог:

Потрібно споживати інформацію з перевірених, абсолютно білих так званих джерел, які користуються авторитетом, які мають давню історію розвитку в Україні чи на міжнародній арені, і які верифіковані, скажімо, українським суспільством протягом тривалого часу.

Росіяни люблять гучні дати. Тож чим ближче до річниці повномасштабної війни, тим дужче кричать кремлівські пропагандисти. Який федеральний канал не включи - з усіх кутків репетують про новий наступ.

В грядущем наступлении самые популярные сроки, которые называются - это 10 дней. - Вся линия фронта перешла в движение. То есть, по всем направлениям, в той или иной степени, наши войска продвигаются.

Ці наративи швидко підхоплюють анонімні телеграм-канали -

Предварительно - в период с 23 по 23 начнется широкомасштабное вторжение вс рф.

Для чого це росії, запитаєте ви? Та їм треба сіяти паніку.

Они сносят Донецк, а мы по Киеву - вы что, мы не такие. Расстреливают наших солдат. Они считают, что нет никаких красных линий - окей. Ну давайте им покажем, что красных линий больше нет. - Мы заберем и Одессу, и Харьков, и Киев.

Ми всі повинні розуміти, що ця війна йде не лише на лінії розмежування. Росіяни це усвідомлюють і тиснуть на нас психологічно. Тому, зберігаймо холодний розум та віримо у Збройні сили України.