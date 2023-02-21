Українські війська мають потенціал відновити ініціативу на фронті у 2023 році за достатньої та своєчасної підтримки Заходу. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що президент Володимир Зеленський та міністр оборони Олексій Резніков днями зробили синхронні заяви щодо підготовки ЗСУ до контранступу найближчим часом.

Узвіті вказується на важливість оборони Бахмута. В ISW притримуються оцінки, що рішення України захищати місто є стратегічно обґрунтованою спробою стиснути російські війська на окремій ділянці фронту та розбити їх.

За словами Зеленського, українці продовжать оборону Бахмута, але "не будь-якою ціною".

Як розповів член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, росія кинула "всі боєздатні підрозділи у Луганську і Донецьку області, а також частково в Запорізьку область".

Таким чином парламентар підтвердив, що москва не має великих незадіяних боєздатних резервів, які можна було б розгорнути та змінити хід операцій.

Ці дані узгоджуються з оцінкою ISW про те, що Україна має потенціал відновити ініціативу у 2023 році за достатньої та своєчасної підтримки Заходу.

Основні висновки: