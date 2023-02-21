Міністерство освіти та науки рекомендувало всім навчальним закладам перейти на дистанційну форму навчання з 22 до 24 лютого. Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

​​Наближається дата, яка принесла страшне горе на українську землю. День, який поділив наше життя на «до» і «після»... З метою убезпечення життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу, як превентивний захід перед річницею початку війни росії проти України, звернувся до начальників обласних та Київської міської військових адміністрацій, керівників закладів освіти з рекомендацією з 22 до 24 лютого 2023 року організувати освітній процес у закладах освіти в дистанційному форматі.

За даними Міносвіти, станом на сьогодні внаслідок російської агресії пошкоджено 3 128 закладів освіти, з яких 441 - вщент зруйновано. Від рук окупантів загинула 461 дитина, 926 - отримали поранення.



Напередодні про перехід на дистанційну форму навчання 22-24 лютого заявили мер Івано-Франківська Руслан Марцінків і мер Броварів Ігор Сапожко.