Школярів і студентів відправили на "дистанційку" з 22 до 24 лютого [ Редагувати ]
Міністерство освіти та науки рекомендувало всім навчальним закладам перейти на дистанційну форму навчання з 22 до 24 лютого. Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.
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З метою убезпечення життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу, як превентивний захід перед річницею початку війни росії проти України, звернувся до начальників обласних та Київської міської військових адміністрацій, керівників закладів освіти з рекомендацією з 22 до 24 лютого 2023 року організувати освітній процес у закладах освіти в дистанційному форматі.
За даними Міносвіти, станом на сьогодні внаслідок російської агресії пошкоджено 3 128 закладів освіти, з яких 441 - вщент зруйновано. Від рук окупантів загинула 461 дитина, 926 - отримали поранення.
Напередодні про перехід на дистанційну форму навчання 22-24 лютого заявили мер Івано-Франківська Руслан Марцінків і мер Броварів Ігор Сапожко.
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