Навчання у школах Києва відновлять 30 січня - КМДА [ Редагувати ]
Школи Києва після довгих зимових канікул відновлять навчання з 30 січня. Про це повідомляє КМДА.
97 відсотків столичних шкіл, які мають укриття, відновлять навчання у змішаному форматі - як онлайн, так і офлайн. У класи мають прийти близько 117 тисяч школярів.
У столичній мерії додали, що під час зимових канікул у навчальних закладах проводились додаткові роботи з впорядкування укриттів. Тож сьогодні там можуть отримати прихисток понад 189 тисяч осіб - на 42 тисячі більше, ніж на початку навчального року.
Перевірили також готовність навчальних закладів до другого семестру. Особливо звертали увагу на пошкоджені під час повітряних атак школи. Вони готові приймати учнів: опалення підключене, персонал проінструктовано на випадок нових небезпек. Крім того, провели роботи, які мають забезпечити якісне і безперебійне підключення до інтернету.
У КМДА констатували, що завдяки довгим зимовим канікулам столичним школам вдалося суттєво зекономити на опаленні та витратах на електроенергію.
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