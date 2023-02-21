Посли ЄС озвучать рішення щодо санкцій для росії: названо дату [ Редагувати ]
Завтра, 22 лютого, посли Європейського союзу озвучать своє рішення щодо 10 пакету санкцій проти росії, через її вторгнення в Україну.
Про це повідомляє в Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк.
"Як і очікувалося, сьогодні немає домовленості щодо нового пакету санкцій ЄС (щодо росії - ред.). Кілька речей, які потрібно ще випрасувати", - заявив Юзвяк.
За його словами ,"зелене світло", щодо прийняття рішень послами ЄС про санкції проти росії очікується вже завтра.
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