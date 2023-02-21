Російські запаси дронів-камікадзе іранського виробництва виснажуються. За останні 10 днів їхнє використання проти України значно скоротилося.

Про це повідомляє Bloomberg.

До цього десятки безпілотників регулярно застосовувалися проти української енергетичної інфраструктури, хоча більшість із них була збита засобами ППО країни. Україна у грудні заявила, що Росія отримала замовлення на 250 безпілотників з Ірану.

Bloomberg пише, що росія постійно працює над тим, щоб отримати більше дронів, а також інші військові постачання з Ірану та інших джерел. Скорочення поставок відбувається в міру того, як війна росії в Україні наближається до позначки в один рік, бойові дії у східних районах дуже застопорилися. росія все більше покладається на безпілотники та ракети, щоб спробувати послабити критично важливу інфраструктуру по всій країні.

Затишшя може бути пов'язане з тим, що росія накопичує запаси для майбутніх атак. Країни G7 та Європейський союз прагнули зірвати поставки, приділяючи особливу увагу компаніям в інших країнах та доступу росії до будь-яких західних компонентів, які можуть бути використані у військових цілях.

Цього тижня ЄС обговорює санкції та експортні обмеження щодо семи іранських організацій, у тому числі пов'язаних із Корпусом вартових ісламської революції, оскільки він прагне посилити будь-яке потенційне ухилення від санкцій.