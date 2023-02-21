В Україні вдарять морози до -13 [ Редагувати ]
В Україну після відносно теплої зими настане короткочасне похолодання, ночами міста трохи підморозить.
Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.
Нічна температура 21 лютого знизиться у східних областях, на Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині до -7 -13 градусів, на решті території мінімально очікується -1 -5 градусів, на заході та півдні +1 +4 градуси.
У середу, 22 лютого, протягом дня холодно буде у східних областях -5-8 градусів, на півночі та в центрі очікується 0-3 градуси морозу.
У південній частині та у західних регіонах країни буде тепліше +4+9 градусів, лише на Волині, Рівненщині та Запоріжжі 0+3 градуси.
Вітер із приходом похолодання вгамується, вже – без штормових поривів.
Більшу частину доби 22 лютого, за прогнозом Діденко, не очікується істотних опадів, лише вночі та вранці у західних областях переважно дощ, на сході невеликий сніг.
У столиці 22 лютого погода буде холодною, вночі до -4 градусів, вдень очікується один градус морозу. Без опадів.
Синоптик також зазначає, що похолодання буде нетривалим, погода – мінливою, з періодичними опадами та бадьорим вітром.
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