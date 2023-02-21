В Україну після відносно теплої зими настане короткочасне похолодання, ночами міста трохи підморозить.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

Нічна температура 21 лютого знизиться у східних областях, на Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині до -7 -13 градусів, на решті території мінімально очікується -1 -5 градусів, на заході та півдні +1 +4 градуси.

У середу, 22 лютого, протягом дня холодно буде у східних областях -5-8 градусів, на півночі та в центрі очікується 0-3 градуси морозу.

У південній частині та у західних регіонах країни буде тепліше +4+9 градусів, лише на Волині, Рівненщині та Запоріжжі 0+3 градуси.

Вітер із приходом похолодання вгамується, вже – без штормових поривів.

Більшу частину доби 22 лютого, за прогнозом Діденко, не очікується істотних опадів, лише вночі та вранці у західних областях переважно дощ, на сході невеликий сніг.

У столиці 22 лютого погода буде холодною, вночі до -4 градусів, вдень очікується один градус морозу. Без опадів.

Синоптик також зазначає, що похолодання буде нетривалим, погода – мінливою, з періодичними опадами та бадьорим вітром.