У Красноярську палає величезний склад заводу холодильників (відео) [ Редагувати ]
Величезний стовп чорного диму піднявся над російським Красноярськом - у місті спалахнув склад заводу холодильників "Бирюса".
Повідомлення про пожежу надійшло о 06:22 за київським часом. Станом на 10:22 за київським часом площа пожежі збільшилася до 7 000 кв. м, повідомили у МНС.
Пожежі надано другий ранг складності. Будівля, що горить, розташована на Свердловській вулиці, 6А. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Пожежа на складі стала вже другою за останній час. У квітні 2019 року на заводі сталася велика пожежа, вогнем було знищено майже 50 тис. холодильників.
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