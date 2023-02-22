Величезний стовп чорного диму піднявся над російським Красноярськом - у місті спалахнув склад заводу холодильників "Бирюса".

Повідомлення про пожежу надійшло о 06:22 за київським часом. Станом на 10:22 за київським часом площа пожежі збільшилася до 7 000 кв. м, повідомили у МНС.

Пожежі надано другий ранг складності. Будівля, що горить, розташована на Свердловській вулиці, 6А. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Пожежа на складі стала вже другою за останній час. У квітні 2019 року на заводі сталася велика пожежа, вогнем було знищено майже 50 тис. холодильників.