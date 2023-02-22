Виробництво боєприпасів для "Гепардів" - це лише одна з угод уряду з промисловістю.

Німеччина відновлює виробництво боєприпасів для установок Gepard, які необхідні українському війську. За інформацією німецьких ЗМІ, Україна отримала 37 самохідних зенітних установок. Проте потрібні снаряди.

Де їх виготовлятимуть, коли Київ отримає першу партію, і навіщо Олаф Шольц хоче налагодити постійне виробництво важливого озброєння? Тетяна Логунова розкаже.

Німецькі зенітні самохідні артилерійські установки Gepard. Офіційний Берлін передав Україні більше 30 таких комплексів і планує до кінця лютого відправити ще п'ять. Водночас німецька промисловість знову починає виробництво боєприпасів для цих установок. Його призупинили більше 10 років тому, коли "Гепарди" зняли з озброєння Бундесверу.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:

Контракти на виробництво боєприпасів для комплексів "Гепард" підписані. Ми відновлюємо власне виробництво. Ці установки дуже важливі для України. Незважаючи на їх вік, вони забезпечують надійний захист від безпілотників.

Виробляти амуніцію буде німецька компанія Rheinmetall. Вона отримала від німецького уряду замовлення на 300 тисяч боєприпасів. Першу партію виробник обіцяє поставити в Україну до липня.

Армін Паппергер, керівник компанії "Rheinmetall":

Пан Пісторіус - одинадцятий міністр оборони, якого я бачив за час роботи в компанії. І ще жоден не хотів зустрітися з нами так швидко. Я вважаю, що це важливо, ми живемо в особливий час, у нас війна в Європі.

Міністр оборони і справді поспішає. На складах Бундесверу була обмежена кількість снарядів для "Гепардів", більшу частину з яких Берлін вже передав Україні. Німці намагалися домовитися про реекспорт амуніції зі Швейцарії та Бразилії, утім, ці держави поки не дали згоди. Переданих Україні запасів вистачить якраз до літа.

Борис Пісторіус, мінсітр оборони Німеччини:

Щодо "Гепардів", то на думку всіх експертів, поки що боєприпасів достатньо. Від часу передачі цих комплексів українці використали приблизно половину. Тобто, половина ще є. Найближчим часом нестачі не буде.

Виробництво боєприпасів для "Гепардів" - це лише одна з угод уряду з промисловістю. Німеччина планує налагодити постійне виробництво найбільш важливого озброєння та амуніції. Про це повідомив канцлер Німеччини на Мюнхенській безпековій конференції. Шольц хоче, щоб Німеччина могла допомагати Україні і забезпечувати власну обороноздатність.

Гроші на переоснащення армії Німеччина виділила одразу після повномасштабного нападу росії на Україну. Тоді уряд створив спеціальний фонд для модернізації Бундесверу. Для цих цілей знайшли 100 мільярдів євро. Утім уже зараз усі експерти кажуть - цих грошей замало.

Збільшити виробництво танкових та артилерійських боєприпасів промисловість готова. Але є одна проблема.

Армін Паппергер, керівник компанії Rheinmetall:

Може виникнути дефіцит пороху. Коли ти виробляєш одночасно танкові та артилерійські боєприпаси, він потрібен у великій кількості. Нам необхідний завод з виробництва пороху у Європі, а краще в Німеччині.

Цей завод компанія може побудувати. Утім, потрібна допомога держави.

Армін Паппергер, керівник компанії Rheinmetall:

Це великий хімічний завод, орієнтовна вартість якого складе 700-800 мільйонів євро. Адже потрібні потужності для обробки кислоти, необхідно найняти і навчити кілька сотень працівників. Це інвестиція, яку промисловість сама не потягне. Але це потрібно для національної безпеки. Тому нам необхідна допомога уряду.

А ще німці ведуть активні переговори з американцями. Про можливе виробництво реактивних систем залпового вогню HIMARS на території Німеччини.