росія провела невдалий запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" у день, коли президент США Джо Байден відвідав Київ. Про це повідомив телеканал CNN, посилаючись на двох анонімних офіційних осіб США.

Один з чиновників сказав, що москва заздалегідь повідомила Вашингтон про ракетні випробування. Вони не становили небезпеки для США і не розглядаються "як аномалія чи ескалація", додало інше джерело.

росія провела випробування безпосередньо перед тим, як Джо Байден приїхав до України. Джерела Bloomberg заявили, що випробування точно не проводились у той момент, коли Байден був у Києві.

США та росія на початку тижня спілкувалися різними каналами, щоб не допустити конфліктних ситуацій. Так, США повідомили росію про візит Байдена до Києва за кілька годин до цього, розповіві радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Жодного обміну думками не відбулося. Просто повідомлення та підтвердження про те, що воно отримане. Жодних гарантій.

"Сармат" - російський ракетний комплекс, який має замінити радянський Р-36М2 "Воєвода". Росіяни стверджують, що ракетна система функціонує за технологією орбітального бомбардування, що ускладнює її знищення ПРО супротивника.

Вперше про ракету "Сармат" повідомив президент володимир путін у 2018 році у посланні до Федеральних зборів. Перший успішний пуск ракети було здійснено 20 квітня 2022-го з космодрому Плесецьк.

Після того запуску володимир путін, який спостерігав за випробуваннями з відеозв'язку, заявив, що ракета "Сармат" "змусить замислитися" тих, хто намагається погрожувати росії. Влада США тоді повідомила, що не вважає запуск "Сармата" загрозою для країни.

У росії стверджують, що ракети "Сармат"" набагато потужніші за інші стратегічні засоби, включаючи американську Minuteman III.

Нагадаємо, 21 лютого володимир путін оголосив, що росія призупинить свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО), який регулює кількість ядерних боєзарядів та балістичних ракет у США та росії.