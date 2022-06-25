У росії розпочали серійний випуск ракет "Сармат" [ Редагувати ]
"Роскосмос" розпочав створення серійних міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) "Сармат". Про це заявив гендиректор держкорпорації Дмитро Рогозін в інтерв'ю росТБ.
За словами Рогозіна, що перші ракети до кінця року поставлять до одного з полків Ужурського ракетного з'єднання, який дислокований у Красноярському краї.
Мы в графике, мы готовимся ко второму летно-конструкторскому испытанию "Сармата", где будут повышены требования к этой машине в определенных согласованных с нашим заказчиком - Минобороны - моментах.
"Сармат" - російський ракетний комплекс, який має замінити радянський Р-36М2 "Воєвода". Росіяни стверджують, що ракетна система функціонує за технологією орбітального бомбардування, що ускладнює її знищення ПРО супротивника.
Вперше про ракету "Сармат" повідомив президент володимир путін у 2018 році у посланні до Федеральних зборів. Перший успішний пуск ракети було здійснено 20 квітня 2022-го з космодрому Плесецьк.
У росії стверджують, що ракети "Сармат"" набагато потужніші за інші стратегічні засоби, включаючи американську Minuteman III.
Нагадаємо, що військовий супутник, запущений росіянами у ніч на 30 квітня, "помер" на орбіті.
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