На Запоріжжі російські військові вдарили по 12 населених пунктах. По області ворог б'є щодоби. Окупанти нищать житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Днями під вогнем опинилась і Кушугумська громада. У селищі побито десятки дворів. Як ліквідовують наслідки влучань дивіться далі.

Жителі Кушугумської громади вишикувались у чергу за будматеріалами. Міцна плівка, піна та ОСБ потрібні, щоб хоч трохи залатати пошкоджені вибухом будинки. Адже у кімнатах без вікон та дверей тепер свистить вітер.

Будинок Олени - один із найбільш пошкоджених. Після вибуху у хаті повилітали усі шибки, зірвало покрівлю, а дерев'яні вхідні двері розлетілися на пазли, наче паперові. Жінка каже, війна вже вдруге впритул підкрадається до її родини. Спочатку росіяни влучили у квартиру в Запоріжжі. Тепер ворожі ракети дісталися й цього дому.

Олена, жителька Кушугумської громади:

Я просто плакала і все. Це будинок. Будем казать моєї бабушки, це будинок мого життя, ми скільки жили, копили там, в чомусь собі отказували, щоб построїть нормальний дім. І просто це взяли отак от перечеркнули моє життя. Це моє життя.

Усе в одну мить втратила і пані Галина. Каже, того дня на декілька хвилин вийшла з дому, а повернулася вже до руїни.

Галина, жителька Кушугумської громади:

Я пішла в магазин, а коли прийшла, ось таке, хати нема, вікон нема, даху нема, всередині тоже воно все попросідало, стеля, стіни потріскалися. Ну ось.

На ніч Галину прихистили знайомі. Втім, що робити далі та як відбудувати хату - жінка і гадки не має.

Галина, жителька Кушугумської громади:

Щоб точнісінько так їх визволили, більше нічого не хочу побажати.

По селищу російська армія вдарила "Іскандерами" просто посеред дня. Люди кажуть, спочатку навіть не одразу зрозуміли що сталося. Коли ж побачили побиті будинки - вжахнулися.

Світлана, жителька Кушугумської громади:

Вышли - как глянули, оно все… это жах просто какой-то. Слава Богу хоть живые, а так бы могло привалить и остались там бы.

Нині масштаби руйнувань визначає комісія із селищної ради.

Володимир Сосуновський, голова Кушугумської громади:

На сьогодні я знаю, що 30 будинків, пошкодження різної ступені тяжесті, розрухи. 2 будинки не придатні для проживання, там внутрі все повилітало, навіть там санвузли полопались.

Окрім будматеріалів людям також передали спальники та продукти. У селищній раді кажуть, ремонтувати побиті хати будуть спільними зусиллями. Разом із жителями громади та волонтерами.