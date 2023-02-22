Українські військові за підтримки авіації знищили російську піхоту в лісі (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські бійці виявили російську піхоту у лісі та завдяки авіації знищили її. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
"Палимо ворожу піхоту артилерією, за підтримкою авіації", - йдеться у повідомленні.
На відео можна побачити російських військових, які рухаються у бік позицій ЗСУ.
Внаслідок ефективних ударів 30 окремої механізованої бригади та української авіації було ліквідовано частину загарбників.
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