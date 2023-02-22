Максимальної фази наступу ще нема: Гайдай про бойові дії у Луганській області [ Редагувати ]
Джерело: Ліга.NET
Наступ армії рф у Луганській області триває, проте максимальної його фази ще не зафіксовано.
Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Росіяни роблять акцент на Кремінському напрямку. Там вони учора навіть на певний час десь прорвали нашу оборону, але українські військові знищили частину важкої техніки окупантів, частина встигла відійти. У підсумку, позиції ми втримали", - розповів Гайдай.
За його словами, максимальної фази наступу росіян ще нема. На Сватівському напрямку окупанти теж накопичують сили та засоби. Сили оборони України нищать техніку та особовий склад ворога там щодня.
"Полонені "кадирівці" -"золотий" фонд обміну. Росіяни погоджуються міняти одного "кадирівця" на десять українських військових, іноді навіть більше", - розповів глава області.
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