Жіночі бронежилети взялися виготовляти фахівці виробничого підприємства у Києві. Вони мають не лише берегти захисниць від куль, а й бути комфортними. Чим жіночі бронежилети відрізняються від чоловічих? Дізнавалися кореспонденти "Подробиць".

Снайперки, розвідниці, медики… Понад п'ять тисяч жінок просто зараз захищають Україну від ворога на передовій. Мотивації та жаги до перемоги їм не позичати, наголошують волонтери, що піклуються про жінок на фронті.

Ірина Никорак - авторка проекту зі створення жіночої військової форми:

Це дуже високомотивовані жінки, які не бояться, тобто страх в них повністю відсутній і вони тільки вперед.

А от поліпшити воєнний побут нашим берегиням, що місяцями живуть в окопах і бліндажах, - можна!

Олексій Теряхін - власник підприємства з виробництва бронеплит:

Це приклад випробувань однієї з наших плит, ми бачимо, що тут у нас йде 7 пострілів різними кулями з замірами швидкості, це ми робимо для себе регулярно.

Олексій показує плити для бронежилетів, які виготовляють на його підприємстві. Матеріал міцний, при цьому вага однієї плити - близько 2-х кілограмів, а товщина - 21 міліметр. Це адаптований варіант саме для жінок-військових.

Олексій Теряхін - власник підприємства з виробництва бронеплит:

В мене в руках - приклад жіночої плити передньої для жінок, її особливість в тому, що вона має 2 анатомічні вигини, 1-й вигін - це вона радіально йде по тулубу, 2-й вигін іде верхній анатомічний.

Підлаштувати броню під особливості жіночого тіла! Олексій каже - коли тільки з'явилася ідея виробляти "броніки" для жінок, мета здавалася недосяжною.

Олексій Теряхін - власник підприємства з виробництва бронеплит:

Ми витратили декілька місяців для того, щоб отримати такий продукт, тому що це дуже складно і майже неможливо робити вигін в двох площинах через велику твердість металу. Як ми бачимо, то тут влучність пострілів дуже щільна і їх набагато більше ніж потрібно за ДСТУ, але плита все одно витримує.

Власник підприємства розповідає: виготовлення однієї бронеплити триває близько тижня. Кожна - складається з кількох шарів. Це й забезпечує максимальний захист від куль.

Олексій Теряхін - власник виробництва бронеплит:

Фінальна готова плита містить цей шар, містить ось такий демпферний шар, що перешкоджає травмам, щоб було комфортно носити, цей матеріал ми теж беремо такий, який не деформується повертається у свій першочерговий стан, і додатково ми ще використовуємо ось такий матеріал. Якщо куля влучить десь в якийсь край, то уламки оболонки можуть вилітати з боку, цей матеріал при правильному нанесенні дозволяє всі уламки і осколки тримати всередині плити.

Кожна нова партія - обов'язково проходить ретельну перевірку. Кажучи військовою мовою, процедуру "відстрілу". У спеціальних лабораторіях вироби також перевіряють на відповідність державним стандартам. Лише після цього - плити з броні можна передавати нашим берегиням.