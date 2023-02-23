Елтон Джон пожертвував для України величезні гроші [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Відомий співак Елтон Джон пожертвував для України $125 тис через платформу UNITED24.
"Його благодійний фонд виділяє 125 тисяч доларів через UNITED24 на закупівлю 10 біохімічних аналізаторів крові", - повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.
Він додав, що ці гроші підуть на 10 аналізаторів біохімії крові для надання якісної допомоги людям з ВІЛ та СНІДом.
по темі
Країни "Великої сімки", до якої входять США, Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція та Японія, домовились про фінансову допомогу Україні в 2023 році у розмірі $39 млрд. Відповідне рішення ухвалили за підсумками зустрічі міністрів фінансів і глав центробанків країн G7 в індійському Бангалорі
Агентство ООН у справах біженців відновило реєстрацію на виплату 6600 грн допомоги
Японія запропонує Україні нову фінансову підтримку у розмірі $5,5 млрд. Про це оголосив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда на глобальному форумі в Токіо. Токіо вже надав Києву фінансову підтримку на суму $600 млн, а також передав гуманітарну допомогу на сотні мільйонів доларів.
Президент США Джо Байден, який прибув до Києва з неоголошеним візитом, де зустрівся з українським колегою Володимиром Зеленським, анонсував новий пакет військової допомоги Україні та виділення "мільярдів" бюджетної підтримки
Парламент Норвегії (Стортинг) схвалив програму підтримки України до 2027 року вартістю 75 млрд норвезьких крон ($7,3 млрд). Про це повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре. На сайті уряду Норвегії повідомляється, що у рамках програми Україні щорічно виділятимуть майже 15 млрд крон