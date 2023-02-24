Знак підтримки. Генеральна асамблея ООН кілька годин тому ухвалила резолюцію, приурочену до роковин початку російського вторгнення. Але і це ще не все. Вже сьогодні, із ранку за місцевим часом, в Об'єднаних націях збереться на спеціальне "українське" засідання Рада безпеки. Держави на ньому представляють не посли, як зазвичай, а перші особи дипломатичних відомств США, Євросоюзу, країн світу, та України.

Якщо дивитися офіційну трансляцію засідання Генасамблеї, а саме по ній, спостерігаючи за подіями онлайн, в усьому світі роблять висновки, то не відчуєш і сотої долі емоцій, які тут вирують у залі. Ми спостерігаємо за ходом українського засідання із зали. Коли камера може "дотягнутися" крупно, побачити вирази облич; зафіксувати, як зарубіжні політики, які з трибуни будуть потім "сварити" москву - привітно потискають руки російській делегації, вітаються з послом небензею. І як, наприклад, до останньої хвилини коректує свою промову і радиться із помічниками представниця США, Лінда Томас-Грінфілд… Видно, для чого представники країн використовують смартфони під час засідання. Хтось, як ця жінка, пише термінове повідомлення, коротко переказує своєму уряду головні тези української промови, інформує, просить визначитися із позицією. А хтось, у той самий час, просто гортає стрічку соцмереж… Мабуть, вважаючи, що ця війна - щось настільки від інтересів його держави далеке… І генеральна асамблея - це можливість спробувати одночасно достукатися до всіх. І союзників, і скептиків, і тих, із ким вже провели "виховну роботу російські дипломати", попросивши не голосувати "за", або хоча б утриматися… Цих вмовлянь і "кулуарної дипломатії" вистачало. Але так само вистачало і максимально чіткої позиції, яку озвучували європейці. Не ховаючись за розпливчастими формулюваннями.

Катрін Колонна, міністр закордонних справ Франції:

Єдина країна, яка свідомо обрала війну - це росія. Ми всі це і так знаємо, але, будь ласка, не забувайте про це! Є агресор - і є жертва агресії, їх не можна ставити в рівні умови.

Ця репліка - і щодо поправок, які начебто самостійно і ніяк не узгоджуючи з москвою, запропонувала… Білорусь. Чого хотів Мінськ? Вилучити з документа норми, де відповідальність за розв'язання війни покладається на росію. Прибрати пункт із закликом до рф негайно вивести війська з України. Натомість дописати "заклик до мирного врегулювання шляхом переговорів без додаткових умов". Тобто - просто зупинити бойові дії, майбутній український контрнаступ, залишити захоплені території москві - і почати "домовлятися"…

Ці поправки зал показово "провалив".

А європейські дипломати не робили таємниці із того, що на перемир'я такою ціною ніхто не погодиться.

Жозеп Боррель, керівник зовнішньополітичної служби ЄС:

Росія намагалася протягом цілого тижня якось відволікти, зірвати роботу ООН, вдавалася до маневрів… Це знову не вдалося! Ми це чітко бачимо по голосуванню.

Те, що ви зараз побачите на табло - не лише голоси "за" українську резолюцію чи "проти" її затвердження. Це чітка політична карта нового світу - світу часів війни. Проти документа - всього сім голосів. Очікувано - росія і білорусь, але в їхньому таборі - лише "п'ятірка", КНДР, Малі, Нікарагуа, Сирія та Еритрея.

Лінда Томас-Грінфілд, постійна представниця США при ООН:

Це голосування і справді історичне. Ви бачите - через рік після незаконного, неспровокованого повномасштабного вторгнення росії в Україну, - із ким зараз країни світу. Ми показали, що підтримуємо Україну. Голосування було чітким. 141 країна проголосувала "за"! Лише сім країн проголосували проти.

"За" резолюцію була навіть Сербія, яку вважали проросійською. Також цікаво, хто утримався. Очікувано - Китай, Індія, Південна Африка. Але також пострадянські країни, які москва традиційно вважала "союзниками", або "молодшими братами". Утрималися: Вірменія, Казахстан, Киргизія, Таджикистан, Узбекистан… А ще, здивуєтеся, Куба і… Іран, хоча, здавалося б, немає більш відданих союзників, ніж вони. І вітчизняні дипломати кажуть - саме зараз, з ООН, було зруйновано одразу три міфи. Що Україну начебто підтримує тільки Захід (подивіться на перелік країн!), що від України начебто втомилися (варто було послухати виступи під час дискусії в залі), і що москва начебто здатна перемагати чи має сильних союзників ("п'ятірка" тих, хто підтримав москву і Мінськ - дуже красномовна).

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Ми задоволені результатом, і меседж чіткий: неважливо, що намагається робити росія, і як вона намагається підірвати міжнародний порядок і коаліцію на підтримку територіальної цілісності України. Щоразу це зазнає невдачі! Коаліція є, і вона буде стільки, скільки потрібно, щоб Україна перемогла.

Підтвердити це має ще один ООНівський захід - 24-го лютого збирається Радбез ООН, де Штати представляє Блінкен, Європу - сам Боррель. Де, на відміну від Генасамблеї, не буде формального рішення (бо у росії право вето), але точно пролунають і чіткі обіцянки, і відверті оцінки, і - слова, які мають почути і у Києві, і у москві. Про необхідність покласти край війні. Що через рік - у лютого 2024-го - говорити вже про репарації, допомогу, відновлення. І - трибунал, який Україна прагне створити.