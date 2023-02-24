Перемоги на міжнародному, дипломатичному фронті - це надважливо. Бо саме вони приносять Україні все нове й нове озброєння. Посилюють санкції проти росії та ізолюють її від світу. Наше завдання на цей рік: позбавити росію права вето та вигнати її з Радбезу та ООН. Ну сам орган має бути реформований.

Про все це, а також - про наші дипломатичні перемоги й завдання моя колега Яна Танчак - говорила з досвідченим дипломатом, колишнім представником України при ООН - Володимиром Єльченком.

Яна Танчак, кореспондентка:

Вітаю, пане Володимире. Дякуємо, що долучилися до Марафону Єдиних Новин. І нам дуже цікаво почути вашу думку з приводу майбутнього Радбезу ООН. За останній рік Організація, яка була створена після другої Світової війни і фактично була для підтримки та зміцнення миру між державами вона показала свою безпорадність і за цей рік ми не побачили якихось конкретних дій для припинення війни. Чому, на вашу думку, організація, яка створена для безпеки всього світу не може забезпечити цю безпеку?

Володимир Єльченко, дипломат, Постійний представник України при ООН (1997 - 2001, 2015 - 2019 рр.):

Мені здається, що майбутнє Ради безпеки ООН, як і всієї організації в цілому, воно залежатиме від тих країн, які сьогодні перемагають в цій жахливій війні. Саме тому на сьогодні Рада безпеки ООН не дієздатне не лишу у питанні України, а і в інших випадках.

Невже ось взагалі неможливо змінити механізм статуту ООН через це право вето? Нічого більше не прописано там у статуті, яке дозволяє позбавити права вето, виключити країну з організації.

Саме в цьому і полягає проблема, що ми ходимо по замкнутому колу... В цих умовах допоможе нам не реформа Ради безпеки ООН, а якійсь все-таки більш активні дії тієї коаліції, про яку ми вже згадали, яка зможе зупинити росію.

Дуже багато розмов зараз іде про те, що в статуті ООН досі серед постійних членів Ради безпеки вказано не росію, а СРСР. Росія проголосила себе правонаступницею Союзу, але документально це не було закріплено. Тож з огляду на це чому не можна забрати право вето у росії або призупинити її членство, якщо вона фактично незаконно знаходиться в Радбезі ООН?

Зараз українська дипломатія, спільно з нашими партнерами, цю роботу розпочала. Ми намагаємося знайти такі найлегше ... і тоді це питання буде зняте з порядку денного. Я пам'ятаю ті часи, політична доцільність перемогала здоровий глузд.

З огляду на те, що організація фактично показала свою безпорадність чи потрібна така організація взагалі сучасному світу?

Ви знаєте, так чи інакше якась універсальна світова організація потрібна. Тому що, власне кажучи, уроки першої світової війни... Не знаю, важке питання. Все ж таки потрібно, але знову ж таки повертаючись до права вето світ вже побачив, така система не спрацьовує, треба думати над чимось іншим. Можливо це має бути проста більшість голосів або повернутися до першоджерельної ідеї, яка до речі також прописана у статуті ООН, але мало хто звертає на це увагу... але це все ідилія.

Україна зараз фактично диктує поряд денний і Радбезу ООН і Генасамблеї. Як змінилося ось за цей рік відношення до України тих країн - пострадянських, африканським, які дуже часто були проросійським лобі?

Ви праві, що все більше країн третього світу або глобального Півдня, вони якщо не пристають на позицію України, то принаймні поступово переходять. У росії це оті всім відомі країни - білорусь, Іран, Північна Корея і Сирія - от і всі вам союзники. Кількість голосів постійно збільшується на нашу користь.

Дякуємо вам дуже, сподіваємося, що весь цивілізований світ буде з Україною.