Рада позбавила мандатів Королевську, Солода та Волошина [ Редагувати ]
Верховна Рада України достроково припинила повноваження народних депутатів від забороненої партії ОПЗЖ Наталію Королевську, її чоловіка Юрія Солода та Олега Волошина. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Парламент достроково припинив повноважень ще трьох народних депутатів:
❌#9039 - Юрія Солода (325)
❌#9040 - Наталії Королевської (332)
❌#9057 - Олега Волошина (330)
Так як найбільше набрала голосів Королевська, то на фото результат голосування по її постанові.
Тепер у раді залишилося 405 народних депутатів, і це новий рекорд з мінімальної кількості обранців у Раді.
У 2019 році під ОПЗЖ до Верховної Ради України пройшло 44 депутати. Станом на сьогодні їх кількість зменшилась до 34.
13 січня Рада позбавила мандатів Медведчука, Деркача, Козака, Кузьміна й Аксьонова. 7 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликав усіх депутатів від "ОПЗЖ" скласти мандати.
Нагадаємо, 23 лютого, Верховна Рада України позбавила депутатських повноважень Олександра Трухіна, який пропонував поліцейським хабар за втечу з місця ДТП.
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