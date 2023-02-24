Сергій Наєв звернувся до захисників України у річницю вторгнення росії (відео) [ Редагувати ]
Командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв звернувся до особового складу з подякою за подвиги на фронті.
"Минає рік, як повномасштабне вторгнення країни-агресора змусило нас зібрати волю в кулак та стиснувши зуби мобілізувати всі наявні сили та засоби для відсічі жорстокого наступу ворога.
Одурманені маніакальною ідеєю міфічного «руського міра», навали ординців з озвірілою рішучістю рушили зі сходу, півночі та півдня. Авіаційних й ракетних ударів зазнали всі міста України. Ціною неймовірних геройських зусиль українських захисників колони були зупинені, а згодом, на певних напрямках відсунуті назад. На оборону своєї землі піднялися всі, хто мав можливість чинити опір окупантам, бо ніхто їх з хлібом-сіллю тут не чекав.
Героїчна оборона наших міст довела стійкість українських воїнів та їх волю до перемоги.
Про звірства, несумісні з людяністю, після звільнення окупованих територій дізнався увесь світ. Світлини з Гостомеля, Бучі, Ірпеня, Бородянки шокували своєю жорстокістю. Цинічні руйнування харківської Салтівки, Маріуполя, Гуляйполя та багатьох інших міст, які не мали нічого спільного з військовими об’єктами, показали, що російська армія не має гідності і честі.
Сьогоднішні важкі й виснажливі бої за Авдіївку та Бахмут вселяють віру в наших воїнів і наближають довгоочікуваний день Перемоги.
Я низько вклоняюся і співчуваю тим, хто втратив рідних та близьких, втратив свої домівки та статки.
Я дякую усім за розуміння, терпіння та витримку.
Я дякую кожному, хто в перші неймовірно складні для України дні та тижні з гордо піднятою головою висловлював загарбникам своє презирство і переходив до рішучих дій.
Я дякую захисникам і захисницям за проявлені мужність, відвагу та героїзм.
Слава Україні!
Разом переможемо!
Командувач Об’єднаних Сил ЗС України
Генерал-лейтенант Сергій НАЄВ"
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