Збройні сили Україні на кордоні з Білорусією перебувають у бойовій готовності - Сергій Наєв (відео) [ Редагувати ]
На Волинському, Рівненському, Житомирському, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках змін у чисельності та місцезнаходженні ворожих сил станом на сьогодні, 24 лютого, не відбулося.
Про це повідомив Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Системи протиповітряної оборони у бойовій готовності. Наші воїни несуть бойову службу на всіх позиціях, що їм визначили. Вірте Силам оборони України! Ваша віра піднімає настрій особового складу, мотивує його на нашу спільну перемогу.
по темі
В Україні наразі є потреби в мобілізаційному ресурсі, оскільки на фронті є підрозділи, яким необхідна ротація, однак наразі спостерігається падіння ентузіазму у людей призовного віку. Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявила керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк
Українські військові стверджують, що російська армія під час наступу на Вугледар на Донеччині майже повністю втратила елітну 155 бригаду морської піхоти з Далекого Сходу. Про це виданню Politico повідомив представник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський
Командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв звернувся до особового складу з подякою за подвиги на фронті
росія розраховує виснажити українську армію тривалим збройним конфліктом. Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії
США нададуть Україні модифіковані комплекти JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition Extended Range) на основі системи глобального позиціонування, що дозволить перетворити звичайні авіаційні бомби на керовані. Конструкція з GPS-наведенням дозволяє їй планувати до цілі на відстані до 72 км