Атака на Придністров’я буде нападом на росію - МЗС рф [ Редагувати ]
Будь-які дії США, країн-членів НАТО або України, які становлять загрозу безпеці росіян, які мешкають у невизнаному Придністров'ї або російському миротворчому контингенту, будуть розглядатися як напад на росію. Про це йдеться у заяві МЗС рф.
Предостерегаем США, страны-члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов...
Ни у кого не должно быть сомнений, что Вооруженные Силы Российской Федерации адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же последует, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в н.п. Колбасна в Приднестровье.
23 лютого Міноборони рф заявило що зафіксувало значне скупчення особового складу та військової техніки українських підрозділів поблизу невизнаного Придністров'я.
Відомство стверджувало, що таким чином Україна активізувала підготовку до вторгнення. Міноборони Молдови при цьому заявило, що наразі прямих загроз воєнній безпеці держави немає.
по темі
Новий прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан виступив зі необхідність демілітаризації Придністров'я, а також видворення звідти всіх російських військових
У Молдові після нічної ракетної атаки рашистів по Україні знайшли фрагмент ракети. Про це повідомило міністерство внутрішніх справ Молдови
Служба розвідки та безпеки Молдови (СІБ) підтвердила отримання інформації від української розвідки про плани росії щодо руйнування політичної ситуації в країні
Президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила російський план щодо руйнування політичної ситуації в Молдові
Американський лідер Джо Байден у річницю вторгнення російської федерації в Україну заявив, що диктатор володимир путін ніколи не переможе