Будь-які дії США, країн-членів НАТО або України, які становлять загрозу безпеці росіян, які мешкають у невизнаному Придністров'ї або російському миротворчому контингенту, будуть розглядатися як напад на росію. Про це йдеться у заяві МЗС рф.

Предостерегаем США, страны-члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов... Ни у кого не должно быть сомнений, что Вооруженные Силы Российской Федерации адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же последует, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в н.п. Колбасна в Приднестровье.

23 лютого Міноборони рф заявило що зафіксувало значне скупчення особового складу та військової техніки українських підрозділів поблизу невизнаного Придністров'я.

Відомство стверджувало, що таким чином Україна активізувала підготовку до вторгнення. Міноборони Молдови при цьому заявило, що наразі прямих загроз воєнній безпеці держави немає.