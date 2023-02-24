"Ми домовилися з Британією": Зеленський про далекобійну зброю для України [ Редагувати ]
Україна домовилася з Британією про постачання далекобійної зброї, проте це не ракети ATACMS, а інший вид.
Про це сказав на пресконференції президент України Володимир Зеленський.
"Треба роз'яснювати, що далекобійна зброя - це захист цивільного населення. Ми домовилися з Британією. Інший вид (ніж ATACMS - ред.), але далекобійна зброя", - сказав Зеленський.
Президент вкотре наголосив, що Україна не використовуватиме її для ударів по території рф.
"Серед наших партнерів поширюється наратив, що далекобійна зброя нібито необхідна для ударів по росії. Однак росія розмістила свою зброю на території України на такій відстані, що вони можуть бити по цивільному населенню. Наприклад, вони постійно бомблять Херсон, знаючи, що в ЗСУ немає зброї, щоб їм відповісти", - пояснив глава держави.
по темі
Після виступу у парламенті та зустрічі з британським монархом, Володимир Зеленський вирушив на військову базу Лалворт Кемп - у графстві Дорсет на півдні Англії.
Президент США Джо Байден приїхав до Києва з неоголошеним візитом у дев'яту річницю розстрілу учасників революції Гідності на Майдані.
Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом США Джо Байденом постачання Збройним силам України далекобійних озброєнь. Про це повідомляє Reuters. Якої саме "далекобійної зброї" не уточнюється.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україна отримає винищувачі лише після закінчення бойових дій
Чарльз III заявив, що дуже хвилювався за життя президента та всю Україну. Також глава держави зустрівся з прем'єр-міністром Ріші Сунаком.