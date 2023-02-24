Україна домовилася з Британією про постачання далекобійної зброї, проте це не ракети ATACMS, а інший вид.

Про це сказав на пресконференції президент України Володимир Зеленський.

"Треба роз'яснювати, що далекобійна зброя - це захист цивільного населення. Ми домовилися з Британією. Інший вид (ніж ATACMS - ред.), але далекобійна зброя", - сказав Зеленський.

Президент вкотре наголосив, що Україна не використовуватиме її для ударів по території рф.

"Серед наших партнерів поширюється наратив, що далекобійна зброя нібито необхідна для ударів по росії. Однак росія розмістила свою зброю на території України на такій відстані, що вони можуть бити по цивільному населенню. Наприклад, вони постійно бомблять Херсон, знаючи, що в ЗСУ немає зброї, щоб їм відповісти", - пояснив глава держави.