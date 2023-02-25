ЄС може заборонити експорт до рф унітазів та біде - EUobserver

Посли країн Євросоюзу ознайомилися зі 146-сторінковим списком товарів, експорт яких до росії може бути заборонений у рамках десятого пакету санкцій. До нього потрапило обладнання, яке може бути використане для виробництва зброї. Серед інших товарів є чаші унітазів, біде, бачки змивні й інша сантехніка