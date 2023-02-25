Санкції проти рф: ЄС ввів у дію десятий пакет [ Редагувати ]
У суботу, 25 лютого, Європейський Союз ввів у дію десятий пакет санкцій проти росії. Про це свідчить офіційний документ ЄС.
Обмеження введено проти 87 фізичних та 34 юридичних осіб.
До списку увійшли:
- Альфа-банк, росбанк та банк "Тінькофф";
- голова Росспівробітництва Євген Примаков;
- уповноважена з прав людини в рф Тетяна Москалькова;
- заступник голови уряду московської області В' ячеслав Духін за депортацію українських дітей у росію;
- хірург Леонід Рошаль;
- голова Ради при президентові рф з розвитку громадянського суспільства та прав людини (СПЛ) Валерій Фадєєв;
- підприємство "росатомфлот", що управляє атомним криголамним флотом рф;
- медіагрупа "росія сьогодні".
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