Захисник збірної України Сергій Кривцов дебютував голом за американський "Інтер Маямі" (2:0) у першому матчі в лізі MLS.

На матч з "Монреалем" Кривцов вийшов у стартовому складі на позиції центрального захисника. Українець провів увесь матч та відзначився голом.

На 41-й хвилині зустрічі Кривцов пішов до штрафного майданчика суперників на кутовий "Інтера". Подача з кута поля закінчилась скидкою від бразильця Грегора, після якої Сергій забив перший гол за американську команду.

Serhiy Kryvtsov scores in his first MLS game to put #InterMiamiCF on top! pic.twitter.com/bXDOaCGYLd — Major League Soccer (@MLS) February 26, 2023

Гол українця вивів "Інтер Маямі" вперед та дозволив у підсумку перемогти з рахунком 2:0. Після завершення гри Сергія Кривцова визнали найкращим гравцем матчу.

Для Сергія Кривцова дебютна гра у MLS стала 269-ю у кар'єрі на клубному рівні. До цього українець зіграв 224 матчі у складі "Шахтаря" та 24 - за харківський "Металург".

Клуб "Інтер Маямі" заснували у 2018 році, а у 2020-му він почав виступи у американській лізі MLS. Власником "Інтер Маямі" є колишній гравець збірної Англії Девід Бекхем, який у 2007-2012 роках виступав у MLS за "Лос-Анджелес Гелаксі".