Захисник збірної України Сергій Кривцов дебютував голом за американський "Інтер Маямі" (2:0) у першому матчі в лізі MLS.

На матч з "Монреалем" Кривцов вийшов у стартовому складі на позиції центрального захисника. Українець провів увесь матч та відзначився голом.

На 41-й хвилині зустрічі Кривцов пішов до штрафного майданчика суперників на кутовий "Інтера". Подача з кута поля закінчилась скидкою від бразильця Грегора, після якої Сергій забив перший гол за американську команду.

Serhiy Kryvtsov scores in his first MLS game to put #InterMiamiCF on top! pic.twitter.com/bXDOaCGYLd