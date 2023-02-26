"По 500 солдатів убитих щодня": подробиці про втрати росіян під Бахмутом [ Редагувати ]
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російські війська розпочали свій "великий наступ" на Донбасі. При цьому вони щодня втрачають по 500 солдатів убитими.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю виданню La Repubblica.
"Насправді він уже йде (наступ, - ред.). Ми називаємо це "повзучим наступом", тому що вони дотримуються божевільної тактики: вони посилають проти нас хвилі "вагнерівців" або колишніх полонених, щоб відвоювати кілька метрів землі. Наприклад, у Бахмуті. Двадцять із них нападають на наші позиції, і ми їх убиваємо. Через деякий час приходять ще двадцять, і ще двадцять, у безперервному циклі. Наш генерал на східному фронті сказав, що за добу у росіян 500 убитих і 900 поранених", - заявив він.
При цьому міністр підкреслив, що Бахмут є опорним пунктом.
"Бахмут - це опорний пункт, точка на лінії фронту, яку ми захищаємо, щоб, знищивши її, зменшити можливості противника для наступу", - заявив Резніков.
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