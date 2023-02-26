Французька компанія Thales поставить в Україну радар GM 200 для системи протиповітряної оборони.

Про це розповів генеральний директор компанії Партіс Кейн в інтерв’ю французькому виданню Le Journal du Dimanche.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого минулого року акції Thales, як одного з найбільших в Європі постачальників електроніки для озброєння, зросли майже на 60%.

Кейн зауважив, що всі основні галузі з якими працює компанія, а це оборона, безпека, аеронавтика, космос, ідентифікація та цифрова безпека – активно розвиваються.

За його словами, французька компанія виготовить та поставить в Україну РЛС GM200 в травні цього року.

Ключові особливості

Діапазон S з технологією GaN;

Розширена дальність виявлення: 250 км у режимі спостереження/100 км у режимі залучення;

Постійне 3D-охоплення від -7° до 70° за одне обертання (3 секунди для спостереження, 1,5 секунди для залучення);

Цифрове формування променя.

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