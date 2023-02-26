Франція передасть Україні радари для систем ППО: названо терміни [ Редагувати ]
Французька компанія Thales поставить в Україну радар GM 200 для системи протиповітряної оборони.
Про це розповів генеральний директор компанії Партіс Кейн в інтерв’ю французькому виданню Le Journal du Dimanche.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого минулого року акції Thales, як одного з найбільших в Європі постачальників електроніки для озброєння, зросли майже на 60%.
Кейн зауважив, що всі основні галузі з якими працює компанія, а це оборона, безпека, аеронавтика, космос, ідентифікація та цифрова безпека – активно розвиваються.
За його словами, французька компанія виготовить та поставить в Україну РЛС GM200 в травні цього року.
Ключові особливості
- Діапазон S з технологією GaN;
- Розширена дальність виявлення: 250 км у режимі спостереження/100 км у режимі залучення;
- Постійне 3D-охоплення від -7° до 70° за одне обертання (3 секунди для спостереження, 1,5 секунди для залучення);
- Цифрове формування променя.
А також, окрім цього:
- GM200 працює на широкій панелі треків, починаючи від низьких, повільних, малих і закінчуючи високоманевровими невидимими цілями. Він також може виявляти спливаючі вертольоти;
- GM200 забезпечує чудову продуктивність завдяки лише двом простим режимам роботи, які можна перемикати, не порушуючи картину повітря, що відображається операторам;
- GM200 має вбудований блок живлення для підтримки 24-годинної автономної роботи;
- Маючи понад 60 одиниць, проданих по всьому світу, GM200 зараз працюють на різних театрах операцій, стикаючись із загрозами 21 століття в екстремальних кліматичних умовах.
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