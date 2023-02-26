У Карпатах зійшла лавина: у ДСНС попередила про небезпеку (фото) [ Редагувати ]
В Івано-Франківській області у горах рятувальники зафіксували сходження лавини. Закликають громадян утриматися від походів у гори.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Там зазначили, що днями зійшла невелика лавина на північному схилі гори Піп Іван Чорногірський у бік полонини Шешорська.
Зараз у регіоні діє штормове попередження у зв’язку iз хуртовиною та снігопадами. Упродовж 26-27 лютого у високогір’ї Iвано-Франкiвщини утримуватиметься суттєва сніголавинна небезпека (третій рівень).
"Просимо не виходити у високогір’я та не ризикувати життям", - йдеться у повідомленні.
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