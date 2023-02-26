В Івано-Франківській області у горах рятувальники зафіксували сходження лавини. Закликають громадян утриматися від походів у гори.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Там зазначили, що днями зійшла невелика лавина на північному схилі гори Піп Іван Чорногірський у бік полонини Шешорська.

Зараз у регіоні діє штормове попередження у зв’язку iз хуртовиною та снігопадами. Упродовж 26-27 лютого у високогір’ї Iвано-Франкiвщини утримуватиметься суттєва сніголавинна небезпека (третій рівень).

"Просимо не виходити у високогір’я та не ризикувати життям", - йдеться у повідомленні.