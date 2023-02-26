Санкції - діють. Щоправда, не настільки, як би цього хотілося нам.

Інфляція, дефіцит бюджету, ковбаси і навіть сметани - це чекає на росію вже у найближчій перспективі. Введені заходом санкції проти рф - поступово дають свої результати. Хоча і незначними темпами. Та вже зараз можна зробити висновки - похвалитися своїм розпіареним імпортозаміщенням кремль не може. Чому? Зʼясовував Даніїл Снісар.

Санкції - діють. Щоправда, не настільки, як би цього хотілося нам. Хоча дефіцит держбюджету рф у січні склав понад півтора трийльони рублів, економіка країни-терористки досі на плаву.

Данило Монін, економічний експерт:

МВФ даже улучшил свой прогноз, что экономика россии даже вырастет на 0.3 процента в 23-м году. Но я в целом более пессимистичен в этом.

У кремлі таким прогнозам раді. І вже говорять про провал санкційної політики заходу щодо москви. Та хоч фінансові показники поки не свідчать про колапс бюджетної системи РФ, тенденції негативні.

Данило Монін, економічний експерт:

Россия действительно вытесняется и экспорт в Европу в 23-м году ожидается достаточно низкий. И по нефти, и по газу. Конечно, это невозможно сделать за один год. Но тот процесс, который идет именно в Европе, он очень долгосрочно будет убирать связи росии с Европой, и соотвественно, это будет на руку Украине.

Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики "Вежа":

Вони можуть мати ще більший дефіцит бюджету. Це означає, що кількість вироблених товарів і послуг буде, як мінімум, відсотків на 50 менше від стабільного. Прогнози падіння ВВП на цей рік будувати - справа не дуже вдячна. Вони можуть бути 20, 30, 50 відсотків для росії - це буде катастрофа.

Якщо у цифрах росія якось зводить кінці з кінцями, а тамтешні чиновники з цього приводу тішаться, то пересічним росіянам - не до радощів.

Їхні доходи за рік скоротилися, особливо на тлі вартості товарів. Хоча, за даними мінфіну рф - рівень інфляції у 2022 році склав лише 13 відсотків - реалії життя російських громадян свідчать про протилежне.

Андрій Новак, економічний експерт:

Реальна інфляція набагато вища. Особливо на всі імпортні товари, на які накладено дуже багато обмежень, або заборон. Крім того, там значно зріс рівень безробіття через масове закриття компаній іноземних та своїх. На сьогодні - це півтори тисячі іноземних компаній вийшли з російського ринку.

Покупали даже колбасу и мясо. А теперь на этом приходится экономить. Тут уже не выбираешь, свинина или говядина. Просто говядина очень дорогая.

Протерміновані консерви, гнилі овочі, фрукти і сир з неблагородною пліснявою. На російських ринках такі товари - зараз чи не найпопулярніші. Адже покупцям головне - зекономити копійчину, особливо, на молочці та мʼясі, які за минулий рік здорожчали вдвічі.

Втім, незабаром, навіть якщо вистачатиме - купувати буде нічого. Адже санкції бʼють і по російських виробниках, і по споживачах.

Національна спілка мʼясопереробників країни-окупанта попереджає: росіяни незабаром ризикують залишитися без...ковбаси та сосисок! Виявилося, що в росії не здатні самостійно виробляти оболонку та плівку для цих видів продукції.

Йдеться про фіброузну оболонку, яка вважається найкращою на ринку. Сервелат та сирокопчені ковбаси на 90% упаковані в неї. На російських підприємствах така плівка не виготовляється.

Аналогічна проблема і з постачанням спецій та запчастин для обладнання на м'ясокомбінатах. Терміни відвантаження комплектуючих для техніки зросли з двох тижнів до півроку, а нові постачальники смакових добавок із Китаю та Індії наполягають на обов'язковому авансі.

Щоправда, комусь обходити санкції таки вдається, і навіть купувати необхідні складові на європейських підприємствах. Як вони це роблять? За паралельним імпортом.

Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики "Вежа":

Паралельний імпорт - це непредʼявлення претензій імпортерам, якщо вони не пояснюють країну походження - де вони взяли товар. Тобто, у вас є на руках товар, ви його задекларували. Ви його завезли. Це, фактично, узаконена контрабанда.

За такими схемами росія співпрацює з низкою так званих "дружніх" країн. Найбільші партнери - Китай та Казахстан.

Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики "Вежа":

Допомагає їм саме у забезпеченні товарів підсанкційних, активно відкриваються фірми у Казахстані. Тому, я б відзначив їх найбільше. Звісно, Туреччина дуже потужно розвиває торгівельні звʼязки. Ну і звісно, частково, Грузія.

А хто ж врятує росіян від проблем із виробництвом молочки? Виявилося, що сметану у промислових масштабах ерефія самостійно теж виробляти не може. Через відсутність закваски.

Сергій Бачин, керівник агрохолдингу:

Споживачі, мабуть, навіть не до кінця розуміють, що якщо раптом Європа введе санкції на молочні закваски, то сметани в росії не буде. Ми не зможемо її зробити, тому що залежність тут тотальна. Я вважаю, що це проблема стратегічного рівня.

Андрій Новак, економічний експерт:

Тому усі багаторічні байки самих росіян про те, що вони "вєлікая держава" і у них є вєлічіє, насправді, після обмеження продажу на їхньому ринку елементарних товарів - виявилося, що вони не можуть їх замістити і виробляти самостійно.

Тобто росія залежить від зовнішнього світу - в експорті своїх енергоносіїв та в імпорті - практично всього. Починаючи від обладнання і високих технологій і закінчуючи елементарним - витратними матеріалами у харчовій промисловості.