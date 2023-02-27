Корейська футбольна асоціація (KFA) оголосила про призначення головним тренером збірної Південної Кореї 58-річного німецького фахівця Юргена Клінсмана.

Контракт укладено на 3 роки та 5 місяців, з березня та до фіналу Чемпіонату світу з футболу 2026 року, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці.

Попереднім тренером збірної Південної Кореї був 53-річний португалець Паулу Бенту, який очолював команду з серпня 2018 року.

На чемпіонаті світу 2022 року в Катарі збірна під його керівництвом змогла вийти у play-off фінального турніру та програла у 1/8 фіналу Бразилії з рахунком 4:1. Наступного дня після матчу, 6 грудня, Бенту оголосив про звільнення з посади головного тренера і заявив, що хоче зробити перерву в тренерській кар'єрі.

Юрген Клінсман розпочав кар'єру футболіста у 1981 році в клубі "Штутгартер Кікерс". Виступав на позиції форварда. Серед клубів, у яких грав Клінсман, - "Штутгарт", "Інтер", "Баварія", "Монако" та "Тоттенхем".

За збірну Німеччини він провів 108 матчів, у яких забив 47 м'ячів. У 1990 та 1996 роках Клінсман став чемпіоном Європи, а у 1991 та 1996 роках - володарем Кубка УЄФА з "Інтером" та "Баварією".

Тренерську кар'єру Юрген Клінсман розпочав у 2004 році, очоливши збірну Німеччини. Також тренував збірну США, "Баварію" та "Герту".