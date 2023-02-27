Призупинення ДСНО з росією ще не набуло чинності - Держдеп США [ Редагувати ]
Призупинення росією участі у ключовому договорі щодо контролю над ядерними озброєннями ще не набуло чинності. Деякі повідомлення за договором з боку рф припиняться, щойно він буде остаточно оформлений.
Про це заявила помічник держсекретаря з контролю над озброєннями Мелорі Стюарт, повідомляє CNN.
"Призупинення ще не було офіційно порушено в тому сенсі, що ми все ще отримуємо повідомлення, як і сьогодні, відповідно до договору, регулярні повідомлення. Але ми очікуємо, що щойно це призупинення буде офіційно оформлено, вони припиняться", - сказала вона.
Стюарт заявила, що Сполучені Штати намагаються простежити за перебігом переговорів із росіянами, щоб зрозуміти, що ще може бути включено в призупинення, а що може бути продовжено.
"Наразі ми очікуємо, що це будуть тільки повідомлення про запуски в рамках угоди 1988 року, і що вони заявили, що дотримуватимуться фактичних чисельних обмежень", - сказала вона.
Згідно з угодою, обидві сторони направляють попередні повідомлення про запуск балістичних ракет, що підпадають під дію договору.
по темі
Президент США Джо Байден схвалив постачання основних бойових танків Abrams в Україну лише через тиск Німеччини
Це не чутки; зараз це вже серйозно. Американська преса, із посиланням на американських чиновників, пише, що Китай, який весь рік утримувався від будь-яких поставок росії, може передати кремлю техніку і зброю.
Сполучені Штати Америки вважають, що можлива передача Україні винищувачів F-16 зараз не термінова, це питання на майбутнє
В Україні у боях з російськими окупантами загинув ветеран армії США Ендрю Пітерс з міста Маршфілд (штат Вісконсін), який воював у складі ЗСУ. Йому було 28 років
Глава Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив телеканалу CBSNews, що на зустрічі в листопаді 2022 року голова Служби зовнішньої розвідки росії Сергій Наришкін поводився "зухвало і зарозуміло". На його думку, зустріч була "досить гнітючою"