Призупинення росією участі у ключовому договорі щодо контролю над ядерними озброєннями ще не набуло чинності. Деякі повідомлення за договором з боку рф припиняться, щойно він буде остаточно оформлений.

Про це заявила помічник держсекретаря з контролю над озброєннями Мелорі Стюарт, повідомляє CNN.

"Призупинення ще не було офіційно порушено в тому сенсі, що ми все ще отримуємо повідомлення, як і сьогодні, відповідно до договору, регулярні повідомлення. Але ми очікуємо, що щойно це призупинення буде офіційно оформлено, вони припиняться", - сказала вона.

Стюарт заявила, що Сполучені Штати намагаються простежити за перебігом переговорів із росіянами, щоб зрозуміти, що ще може бути включено в призупинення, а що може бути продовжено.

"Наразі ми очікуємо, що це будуть тільки повідомлення про запуски в рамках угоди 1988 року, і що вони заявили, що дотримуватимуться фактичних чисельних обмежень", - сказала вона.

Згідно з угодою, обидві сторони направляють попередні повідомлення про запуск балістичних ракет, що підпадають під дію договору.