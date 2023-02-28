Працівники Державного бюро розслідувань запобігли спробі начальника групи персоналу однієї з окремих бригад Сил територіальної оборони ЗСУ налагодити схему отримання грошей за переведення військовослужбовців з лінії фронту до тилових частин. Про це повідомляє ДБР.

Кадровик знайшов 14 потенційних кандидатів на переведення до нового навчального центру на базі бригади, який знаходиться в тилу. За таке переведення він вимагав 75 тис. грн з кожного військовослужбовця. Одному з них він передав список військових з пропозицією зібрати гроші за таку "послугу".

Крім цього, ще одному військовослужбовцю за 180 тис. грн обіцяв сприяти у непритягненні його до кримінальної та адміністративної відповідальності за скоєння правопорушень.

ДБР затримало кадровика під час отримання неправомірної вигоди у сумі понад 1,2 млн грн.

Під час обшуків вилучені списки бригади та проєкти ініціативних листів-погоджень на переведення військовослужбовців до навчального центру.

Фігуранту повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч.ч. 3, 4 ст. 368 КК України). Суд відправив його під варту з альтернативою внесення застави.

Корупціонеру загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.