Кадровик однієї з бригад ТРО вимагав мільйон гривень за переведеня бійців у тил [ Редагувати ]
Працівники Державного бюро розслідувань запобігли спробі начальника групи персоналу однієї з окремих бригад Сил територіальної оборони ЗСУ налагодити схему отримання грошей за переведення військовослужбовців з лінії фронту до тилових частин. Про це повідомляє ДБР.
Кадровик знайшов 14 потенційних кандидатів на переведення до нового навчального центру на базі бригади, який знаходиться в тилу. За таке переведення він вимагав 75 тис. грн з кожного військовослужбовця. Одному з них він передав список військових з пропозицією зібрати гроші за таку "послугу".
Крім цього, ще одному військовослужбовцю за 180 тис. грн обіцяв сприяти у непритягненні його до кримінальної та адміністративної відповідальності за скоєння правопорушень.
ДБР затримало кадровика під час отримання неправомірної вигоди у сумі понад 1,2 млн грн.
Під час обшуків вилучені списки бригади та проєкти ініціативних листів-погоджень на переведення військовослужбовців до навчального центру.
Фігуранту повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч.ч. 3, 4 ст. 368 КК України). Суд відправив його під варту з альтернативою внесення застави.
Корупціонеру загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
по темі
Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін пішов на угоду зі слідством і визнав, що пропонував хабар поліцейському після ДТП у серпні 2021 року. Про це повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час засідання Вищого антикорупційного суду
20 лютого внаслідок "грубого порушення вимог безпеки" військовими Західного військового округу в Курській області сталася пожежа в бліндажі, внаслідок якої загинули шість військовослужбовців
По всій країні набирають добровольців до восьми штурмових підрозділів Національної гвардії, поліції та Державної прикордонної служби.
Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка забезпечує здійснення щомісячних грошових виплат громадянам, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, а також членам сімей загиблих (померлих) громадян з їх числа
Сирський приїхав до Бахмута. Бої тривають на околицях, росіяни хочуть оточити місто