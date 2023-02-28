росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі - ОК "Південь" [ Редагувати ]
росія вивела в Чорне море п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр", у тому числі два підводні. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Корабельне угруповання ворога в Чорному морі суттєво збільшено, незважаючи на помірний шторм. Наразі там вже 1️7 кораблів, серед яких 5️ ракетоносіїв, включаючи 2️ підводних. Загальний залп "Калібрів" може сягати 3️2 ракет.
Українські військові раніше заявляли, що міноборони рф було готове завдати чергового масованого ракетного удару по Україні ще минулої п'ятниці - першої річниці вторгнення. Водночас завдяки діям українським захисникам рашисти змушені відкласти атаку.
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