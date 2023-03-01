Пуски ракет: мешканців Харкова та області попередили про небезпеку [ Редагувати ]
У середу, 1 березня, мешканців Харкова та області попереджають про пуски ракет, які здійснила рф з аеродрому Мурманської області. Про це повідомляє начальник Харківського гарнізону Сергія Мельника в Telegram.
Час підльоту до території України - близько 17.00.
Зафіксовано пуски ворожих ракет, а саме з аеродрому "Оленья". Орієнтовний час підльоту до території України 17:00.
Також, за його словами, у повітрі перебувають 5 ворожих Ту-95МС, можливі ще пуски.
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