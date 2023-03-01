Помер рекордсмен за кількістю голів на чемпіонаті світу з футболу [ Редагувати ]
Колишній нападник збірної Франції з футболу Жюст Фонтен помер у віці 89 років. Про це повідомило AFP з посиланням на його родичів.
За свою кар'єру Жюст Фонтен грав за "Реймс" (1956-1962), "Ніццу" (1953-1956) та марокканську "Касабланку" (1950-1953). Загалом він забив майже 200 голів.
Жюст Фонтен також грав у збірній Франції з футболу, в іграх за національну збірну забив 30 голів. На чемпіонаті світу з футболу 1958 року він забив 13 голів. Таким чином він став рекордсменом за кількістю забитих м'ячів за один мундіаль.
У 2014 року Фонтену вручили "Золоту бутсу" за досягнення на чемпіонаті 1958 року. У 2020 році Жюст Фонтен також став володарем ордену Почесного легіону Франції.
Жюст Фонтен
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