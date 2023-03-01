Міністерство оборони України "перетворюється" на Міністерство контрнаступу. Про це заявив глава Міноборони Олексій Резніков за підсумками зустрічі з послами "Великої сімки" G7.

Зустрівся з послами G7. Говорили про ситуацію на фронті і про зміни у нашому Міністерстві. Про те, як перетворюємо Міністерство оборони на Міністерство контрнаступу. Про НАТО і про зброю. Представив нових заступників: Олександра Павлюка, Андрія Шевченка та Віталія Дейнегу.

Позаштатний радник міністра Олексій Копитько так пояснив слова Резнікова щодо "Міністерства контрнаступу":

Основную мысль уже озвучивали: задачей прошлого года было - выжить, задачей этого - максимально приблизить победу, создать для неё все возможные условия. Грубо говоря - из Министерства обороны превратиться в Министерство контрнаступления. Роль ключевых партнеров переоценить сложно.

Раніше глава Міноборони Резніков заявляв, що для початку контрнаступу Україні потрібні винищувачі F-16, Gripen або Tornado.