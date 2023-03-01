"Перетворюємо Міністерство оборони на Міністерство контрнаступу" - Резніков [ Редагувати ]
Міністерство оборони України "перетворюється" на Міністерство контрнаступу. Про це заявив глава Міноборони Олексій Резніков за підсумками зустрічі з послами "Великої сімки" G7.
Зустрівся з послами G7. Говорили про ситуацію на фронті і про зміни у нашому Міністерстві. Про те, як перетворюємо Міністерство оборони на Міністерство контрнаступу. Про НАТО і про зброю. Представив нових заступників: Олександра Павлюка, Андрія Шевченка та Віталія Дейнегу.
Позаштатний радник міністра Олексій Копитько так пояснив слова Резнікова щодо "Міністерства контрнаступу":
Основную мысль уже озвучивали: задачей прошлого года было - выжить, задачей этого - максимально приблизить победу, создать для неё все возможные условия. Грубо говоря - из Министерства обороны превратиться в Министерство контрнаступления. Роль ключевых партнеров переоценить сложно.
Раніше глава Міноборони Резніков заявляв, що для початку контрнаступу Україні потрібні винищувачі F-16, Gripen або Tornado.
по темі
Українська армія може провести "стратегічний відступ" з Бахмута на Донеччині, за який багато місяців точаться запеклі бої з рашистами. Про це в інтерв'ю CNN заявив радник президента України з економічних питань Олександр Роднянський
Міністерство оборону України та Генеральний штаб працюють над оптимізацією роботи військкоматів, зокрема, щодо дотримання прав мобілізованих.
У Пентагоні припустили, що конфлікт в Україні може тривати ще три роки
Збройним силам України для того, щоб розпочати контрнаступ, необхідні винищувачі F-16, Gripen або Tornado
російські війська розпочали свій "великий наступ" на Донбасі