Близько сорока тисяч примірників літератури - вже у "Пунктах незламності". Усе - в межах благодійної акції "Українським дітям - українську книгу". Про результати проєкту за рік існування та про колообіг української книги на батьківщині та в світі - Ярина Марків.

600 тисяч примірників українських книг за рік по всьому світу - такі результати благодійної акції "Українським дітям - українську книгу". Проєкт започаткували в березні 22-го Держкомтелерадіо спільно з Офісом Президента України та Мінкультом. Початкова ціль - підтримати рідним словом вимушено переселених українців закордоном.

Олег Наливайко, голова Держкомтелерадіо:

Дуже гарно пам'ятаю ті тижні. Перші тижні березня, коли цей проект народився. Дякую поліграфії, який був засновником проекту. Збирали буквально по книжці для того, щоб передати в першу чергу в них діткам, які евакуювались тоді із Києва. Львів, Чернівці величезний був попит, незважаючи, що стояла російська армія під Києвом.

Вітчизняні видавництва, благодійні фонди безкоштовно передали близько мільйона примірників книг для реалізації проєкту.

Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України:

Понад 400 тисяч книжок роз'їхалися світом в місця вимушеного переселення українців. Значна частина цих книжок - дитячі книжки. Так само книжки почали ми отримувати від наших західних партнерів різними мовами. І останнім часом це книжки перекладні. Вони перекладається завдяки нашим країнам союзникам і направляються також Україну.

Зокрема німецькі, французькі видавництва дарують книги нашим бібліотекам, освітнім закладам. Перш за все тим, які постраждали внаслідок російського вторгнення. Це допомагає поступово заміщувати книги радянського зразка - тримати літературний фронт. Близько 40 тис. примірників українських книг для дорослих та дітей в рамках проєкту передано до "Пунктів незламності".

Михайло Лашкін, директор департаменту розвитку бізнесу з корпоративними клієнтами "Укрпошти":

Ми не могли не прийняти тут участь. Привезли 40 1000 книг у майже 3000 центрів незламності.

Ось якраз партію передали в пункт при Київському національному університеті будівництва і архітектури. Студенти кажуть, читати будуть!

Віталій, студент:

Зазвичай намагаюсь читати конспекти лекцій. Українська література… почав цікавитись не так давно, як наш український підйом після 24 лютого.

Дмитро, студент:

Українська література займає моєму житті найперше місце. Тому що я читаю з того моменту, коли навчився читати абетку.

Ініціатива - набирає обертів. Книгами забезпечують і захисників, зокрема у військових госпіталях. А ще - це спосіб привернути увагу до проблеми самих видавців.

Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України: