На поранених попереду чекає тривале лікування та реабілітація.

Поранених цивільних із Бахмута доправили до Львова евакуаційним потягом. У пацієнтів - мінно-вибухові травми. Як евакуйовували людей з лінії фронту? Подробиці - у сюжеті Христини Гашенко.

Евакуаційний потяг прибуває до однієї зі станцій Львова. У вагонах - 14 поранених із Донбасу. Медики карет швидкої допомоги на пероні складають списки - кого і в яку автівку вантажити. Щоб не гаяти часу, ступінь тяжкості стану пацієнтів позначають кольоровими картками, які відповідають прапорцям на вагонах. Найважчі - червоний.

У всіх пацієнтів - мінно-вибухові травми. Із них найтяжчих - четверо. Таких пацієнтів перевозять у спеціальному реанімаційному вагоні. Усіх постраждалих медики стабілізували ще у прифронтових лікарнях.

Альбіна Жаркова, координатор проєкту медичний потяг "Лікарі без кордонів":

Можете побачити монітори, можете побачити інфузійні помпи, які дозволяють забезпечувати інфузій пацієнтам у тяжкому стані, до кожного ліжка підведений кисень.

Серед поранених із легшими травами - і Леонід із Бахмута. Йому - 54. У чоловіка перелом шиї.

Леонід, поранений із Бахмута:

Бігав телефон заряджати до пункту обігріву, вертався, начало блимать по бокам. Додому не добіжав метрів 50.

Із Бахмута чоловік не виїжджав, бо каже - нікуди. Від російських обстрілів ховався у підвалі.

Леонід, поранений із Бахмута:

Жил в подвале, один дом разбитый, один дом сгорел, машина сгорела, что вам дальше говорить… Нема там вообще домов, город, которого нет осталось, было 80 000 населения. В пунктах обогрева сказали тысяч 5 осталось,бабушки, дедушки больше нема никого.

Вижити у зруйнованому вором місті допомагали українські військові, розповідає Леонід.

Леонід, поранений із Бахмута:

Спасибо солдатам, они кормили, воду давали. Полугода ни воды, ничего, ни света все солдаты, спасибо им.

До Львова поранених евакуаційним потягом лікарі транспортували майже добу. За станом здоров'я пацієнтів весь шлях стежили півтора десятка медпрацівників.

Альбіна Жаркова, координатор проєкту медичний потяг "Лікарі без кордонів":

Найскладніше, із моєї точки зору, це бачити психологічний стан. Як пацієнів, так супроводжуючих. Адже ніхто не був готовий до такої ситуації і, на жаль, їм знадобиться психологічна допомога протягом тривалого часу.

Усіх поранених швидкі розвозять в медзаклади Львова. В приймальному відділенні однієї зі львівських лікарень медики відразу розподіляють поранених по відділеннях.

На допомогу медиків чекає Лідія Кирилівна. Їй - 81 рік. Жила у селищі неподалік Бахмута. Вибухом російського снаряду пенсіонерці відірвало ногу.

Лідія Кирилівна, поранена:

Мы вышли с соседом получить должны были.. с Краматорска привезти пенсию. Ну это пускай все с рук и всё всё. путін запустив ракету, вона розірвалась, я сюда -нога.

На поранених попереду чекає тривале лікування та реабілітація. Імовірно, когось із них медики відправлять в закордонні клініки.