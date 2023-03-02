росія не здатна виробляти радіолокаційні літаки А-50 - розвідка [ Редагувати ]
Наразі в росії немає можливості виробляти радіолокаційні літаки А-50.
Про це повідомляє представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов під час телемарафону.
"Там (в росії - ред.) є різні модифікації. Всього близько 10 різних модифікації подібних літаків було. Інша справа не скільки їх є, а здатність їх виробляти", - сказав Юсов.
За його словами, виробляти літаки подібні до А-50 з подібними завданнями, станом на сьогодні, "здеградована промисловість російської федерації не здатна".
Крім того, представник розвідки нагадав, що закордонні постачальники реагують на загрозу вторинних санкції.
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