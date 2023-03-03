Під час робочої поїздки до Львівської області президент України Володимир Зеленський відвідав один із госпіталів, де лікуються поранені українські захисники, які воювали, зокрема, на Бахмутському напрямку. Глава держави поспілкувався з військовими й побажав їм якнайшвидшого одужання.

Дякую вам за службу, за героїчний захист нашої батьківщини. Бажаю вам швидкого одужання.

Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди. Зокрема, мінометники, стрільці, зенітники, гранатометники, бойові медики отримали ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІІ ступеня.

Як розповіли президенту, налагоджено співпрацю медустанови з провідними фахівцями найкращих клінік США та Великої Британії щодо впровадження сучасних малоінвазивних та високотехнологічних оперативних втручань у галузі пластичної та реконструктивної хірургії, а також новітніх методів реабілітаційної медицини. Крім того, працівники медичної служби регулярно проводять заняття з тактичної медицини з чинними військовослужбовцями.

Разом із президентом Зеленським до Львова також завітав президент Латвії Егілс Левітс. Вони разом вшанували пам’ять українських воїнів, полеглих під час російсько-української війни.

Глави держав і перші леді поклали квіти до могил українських захисників на Полі почесних поховань Личаківського кладовища у Львові.