Мольфари передбачають терміни завершення повномасштабної війни в Україні, одна з них прогнозує, що найближчі місяці будуть непростими.

Про це розповіла гуцульська мольфарка Марія на YouTube-каналі "Гуцулендія".

За словами провісниці, ситуацію змінить не лише вирішальна битва, яка станеться на фронті, а й якесь природне явище. Війна буде закінчуватися поступово, найважчі місяці лютий, що вже позаду, та березень.

Мольфарка Марія додала, що росія може спробувати захопити ще більше територій та готувати щось масштабне. Крім того, ворог прагнутиме всіх заплутати, імітувати наступи.

"Може статися один день, що може все вибухнути", - зазначила вона.

Мольфарка вважає, що росії не потрібні українці, її мета – захоплення наших земель. Кремль хоче наживатися на Україні. Однак натомість рф може зовсім зникнути, такої країни може навіть не існувати в майбутньому.