Безкоштовні генератори для військовослужбовців. Частину переносних апаратів електроживлення, які закупив анонімний волонтер зі США, сьогодні привезли для українських захисників, що стоять на кордоні з Білоруссю.

Наскільки ці генератори необхідні на позиціях, де до найближчого села вісім кілометрів - бачив Михайло Манилюк. Його ексклюзивний репортаж далі.

Київщина. Зона відчуження. Торік ця безлюдна ділянка була окупована російським військом. На згадку про себе вони залишили ось такі окопи, які рили прямісінько в радіаційній землі.

Позивний "Палич", військовослужбовець взводу 168-го батальйону ЗСУ:

Тут воно показує більше, ніж зазвичай. Якщо довго тут не сидіти, то не дуже воно так, а якщо дуже довго, то трошки може бути пагубно.

Після того, як рашисти звідси відступили, українські захисники облаштували тут свої позиції.

Позивний "Гостомель", командир взводу 168-го батальйону ЗСУ:

У зв'язку із тим, що ми знаходимося у зоні радіації - копати тут категорично заборонено. Все, що стоїть зверху і побудоване - це все ми побудували. Складався з бетонних блоків домік розміром 4 на 5. Зверху ми укріпляли брьовнами і знизу. У разі обстрілу - даний будинок витримує 120 калібр міномета.

У захисників одне завдання на всіх - за будь-що не дати ворогу просунутися вглиб країни. Хлопці запевняють - контроль на найвищому рівні, тут навіть миша не проcкочить.

Позивний "Палич", військовослужбовець взводу 168-го батальйону ЗСУ:

Слухати, дивитися, своїми очима, вухами. В нас є люди навчені, підіймаємо дрони, все дивимося, проглядуємо небо в сторону білорусі і се, щоб як то кажуть.

Сьогодні провідати хлопців, які стоять на позиціях у Чорнобильській зоні, приїхав генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Військовослужбовці запросили командувача Об'єднаних Сил випити гарячого чаю з бутербродами.

Для того, щоб війна закінчилася, нам потрібно перемогти ворога, а до тих пір - виконувати завдання з прикриття державного кордону.

За словами генерала українська армія - це велика дружня родина. Після зустрічі з якою завжди лишаються лише позитивні емоції!

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ:

Чай дуже смачний, а особливо, та емоційна атмосфера, яка була серед. Я зустрів своїх земляків поспілкувалися, обговорили ті спогади про рідну землю.

Військовослужбовцям Сергій Наєв привіз подарунки. Ось такі потужні, і головне, тихі генератори. Ці переносні установки закупив і доставив в Україну для ЗСУ анонімний волонтер зі США.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ:

Всього для північної зони за допомоги наших друзів волонтерів передамо близько п'яти тисяч генераторів для облаштування тих позицій військовослужбовців.

Загалом, сьогодні генераторами забезпечили військових на двох позиціях. Завдяки таким апаратам електроживлення у цьому темному бліндажі - тепер стало світло.

Тут світла не було? - Ні! Ще у вісімдесят шостому! А на даний час ми дуже раді.

До найближчого населеного пункту звідси щонайменше вісім кілометрів. То ж завдяки генераторам військові тепер зможуть зарядити телефони, рації, підключити обігрівачі, пральні машини.

Позивний "Ковід", військовослужбовець взводу 168-го батальйону ЗСУ:

Це дуже хороша і потрібна тут річ для того, щоб навіть на військовому об'єкті військові могли відчувати себе комфортніше.

А в комфорті зростає мотивація! Українські оборонці запевняють - радіація у зоні відчуження не така страшна, як радіація під назвою "росія". Попри усі труднощі та випробування обіцяють стояти на оборонних позиціях до кінця!

Позивний "Фенікс", військовослужбовець взводу 168-го батальйону ЗСУ: